Bu yıl hasat yüz güldürdü: İstanbul, Ankara, Adana'ya gönderiliyor

Bir diğer üretici Ekrem Okay ise "Gökyar lahanamızı yıllardır kendimiz üretiyoruz. Kaliteli lahanalardan tohum alıp yeniden ekiyoruz. Türkiye'nin birçok iline gönderim yapıyoruz. Lahanamızın ayrı bir lezzeti, ayrı bir rayihası var. Kilo ile değil, tane ile satılıyor. Fiyatlar büyüklüğe göre 50 TL ile 200 TL arasında değişiyor. İlk defa alan bir daha mutlaka tercih ediyor" ifadelerini kullandı.



