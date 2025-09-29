Bu yıl hasat yüz güldürdü: İstanbul, Ankara, Adana'ya gönderiliyor
Malatya'nın Darende ilçesinde yetiştirilen ve bölgeye özgü olan Gökyar lahanasında hasat sezonu başladı. Üreticilerin ata tohumlarıyla yetiştirdiği doğal lahanalar çevre illerden de rağbet görüyor.
Darende ilçesi Gökyar Mahallesi'nde yıllardır geleneksel yöntemlerle yetiştirilen Gökyar lahanasında bu yılki hasat yüzleri güldürdü.
Büyüklüğüne göre tanesi 50 ila 200 TL arasında değişen lahana, başta Malatya olmak üzere İstanbul, Ankara, Adana gibi birçok ile gönderiliyor.