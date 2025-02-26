Bu yıl Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet tarih verdi
İslam dünyası için önemli bir gece olan Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu Ramazan'ın yaklaşmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Kadir Gecesi'nin tarihini araştıran vatandaşlar, ayrıca Kadir Gecesi'nin önemini de öğrenmek istiyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?
Hasretle beklenen Ramazan ayına az bir zaman kaldı. On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak. Öte yandan bu yılın Kadir Gecesi tarihi de merak konusu oldu. İşte, 2025 Kadir Gecesi idrak tarihi...