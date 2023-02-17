Bu yıl kandil mesajları ve duaları depremzedeler için: 2023 Miraç Kandili mesajları ve sözleri

Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili geldi çattı. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nde en çok araştırılanlardan biri de kandil mesajları oldu. Çeşitli mecralar üzerinden Miraç Kandili'ni hatırlatmak ve bu özel günde kalplerinden geçen duaları iletmek isteyenler kandil mesajları paylaşımında bulunuyor. İşte başta sosyal medya olmak üzere çeşitli mecralardan paylaşabileceğiniz Miraç Kandili mesajları...
"Hassas bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde, kalbimiz ve dualarımız deprem bölgesindeki kardeşlerimizledir. Ellerimizi semaya açacağımız bu mübarek gecede yüce Rabbim, ülkemizi ve tüm insanlığı afet ve felaketlerden muhafaza eylesin. Miraç Kandili'miz ve cumamız mübarek olsun."
"Bu kutlu gece, yaralarımızın bir an önce sarılmasına, birlik ve beraberliğin yüceltilmesine vesile olsun. Miraç Kandilimiz mübarek olsun."
"İslam aleminin Miraç Kandili mübarek olsun. Allah, milletimize tüm zorlukları aşmayı nasip etsin."
"Birlik, beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyacımız olan bu mübarek gecede edeceğimiz bütün duaların kabul olması dileğiyle. Miraç Kandili'miz mübarek olsun."
"Dualarımızın kabul, ibadetlerimizin makbul olması ümidi ile tüm İslam aleminin kandilini kutluyor; kandilimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. "
"Tüm İslam aleminin Miraç Kandili kutlu olsun.. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle.."
"Bu mübarek günün kalbimize ruhumuza ve bedenimize şifa olması dileğiyle…"
"Bu mübarek Miraç Kandili gecesinde tüm kaza , bela ve afetlere karşı ülkemizi ve milletimizi koru Allahım. Miraç Kandilimiz ve Cuma’mız mübarek olsun."
"İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun!"
"Yeryüzündeki tüm hastaların şifa, hastalıkların son bulması ümidiyle dua edelim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun."
"Miraç; varoluşun gaye ve hikmetini anlayarak, kendisi, çevresi ve Rabbiyle barışık, huzur ve güven içinde bir hayatın; kan, gözyaşı, işgal, yoksulluk ve sefaletin olmadığı bir dünyanın inşası için çalışmaktır."
"Şiddetin, kibirin, öfkenin yok olduğu bir Kandil diliyorum. Hepimizin Miraç Kandili mübarek olsun."
"Bu gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun kandiliniz mübarek olsun."
"Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Miraç Kandiliniz mübarek olsun!"
"Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Miraç Kandiliniz ve cumanız mübarek olsun."