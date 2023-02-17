Bu yıl kandil mesajları ve duaları depremzedeler için: 2023 Miraç Kandili mesajları ve sözleri

"Tüm İslam aleminin Miraç Kandili kutlu olsun.. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle.."



"Bu mübarek günün kalbimize ruhumuza ve bedenimize şifa olması dileğiyle…"



"Bu mübarek Miraç Kandili gecesinde tüm kaza , bela ve afetlere karşı ülkemizi ve milletimizi koru Allahım. Miraç Kandilimiz ve Cuma’mız mübarek olsun."



"İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun!"



"Yeryüzündeki tüm hastaların şifa, hastalıkların son bulması ümidiyle dua edelim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun."





