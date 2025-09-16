Bu yıl kilosu 600 lira: Verim düşük ama hasat sürüyor

Kurumanın ardından ayıklamaya başlıyoruz. Ayıkladıktan sonrada toptan satışa sunuyoruz. Eskiden fıstık kabuklarını soyan bir tesisimiz yoktu, bu da işlerimiz çok zorlaştırıyordu. Şu an ise rahata kavuştuk diyebiliriz. Bu sene yağışların az olması sebebiyle fıstıkta verim düştü. Bundan dolayı fıstıkta fiyat artışı oldu. Bu sene fıstığın kilogram fiyatı 600 lira civarında satışa sunacağız'' dedi.