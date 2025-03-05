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Bu yıl kocakarı soğukları ne zaman, ayın kaçında gelecek? 2025 Berdül-Acüz (Eyyam-ı Husum) ne demek, hangi tarihte?

Kocakarı soğukları olarak bilinen berdül acüz, yılın en soğuk zamanlarını ifade eder. Her sene mart ayında yaşanır. 2025 yılında da kış geride kalırken kocakarı soğuğunun geleceği tarih gündemde. 2025 berdül acüz mart ayının kaçında, ne zaman? Kocakarı soğuğu nedir?

Bu yıl kocakarı soğukları ne zaman, ayın kaçında gelecek? 2025 Berdül-Acüz (Eyyam-ı Husum) ne demek, hangi tarihte? - 1

Havaların en soğuk olduğu zamanların yaşandığı kocakarı soğukları, mart ayında meydana gelir. Bir hafta süren soğuk havalar için ayrıca eyyam-ı husum dendiği de belirtilir. Üçüncü cemrenin düşmesinin hemen ardından olağanüstü soğukların yaşanır. 2025 kocakarı soğukları ne zaman?

TÜRKİYE HABERLERİ

Bu yıl kocakarı soğukları ne zaman, ayın kaçında gelecek? 2025 Berdül-Acüz (Eyyam-ı Husum) ne demek, hangi tarihte? - 2

BERDÜL-ACÜZ NE DEMEK?

Arapça'da “soğuk” anlamına gelen berd ile “yaşlı, ihtiyar kadın” anlamındaki acûz kelimelerinden oluşan berdül acüz, “yaşlı kadın soğuğu” anlamındadır.

Bu yıl kocakarı soğukları ne zaman, ayın kaçında gelecek? 2025 Berdül-Acüz (Eyyam-ı Husum) ne demek, hangi tarihte? - 3

KOCAKARI SOĞUKLARI GELDİ Mİ, NE ZAMAN?

Bu soğuk günlerin mart ayının 11'i ile 17'si arasında yaşandığı bilinir. Bu tarihlerin aşırı soğuk olması nedeniyle bu adı almıştı.

Diğer adı da eyyam-ı husum'dur. Husûm, “kesintisiz” ya da “kökünü kazıyan” veya akkor demir gibi “dağlayan” anlamlarına gelir. Günle gecenin eşitlendiği sekiz güne buna ithafen eyyam-ı husûm deniyor.

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