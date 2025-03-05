Bu yıl kocakarı soğukları ne zaman, ayın kaçında gelecek? 2025 Berdül-Acüz (Eyyam-ı Husum) ne demek, hangi tarihte?

KOCAKARI SOĞUKLARI GELDİ Mİ, NE ZAMAN?

Bu soğuk günlerin mart ayının 11'i ile 17'si arasında yaşandığı bilinir. Bu tarihlerin aşırı soğuk olması nedeniyle bu adı almıştı.



Diğer adı da eyyam-ı husum'dur. Husûm, “kesintisiz” ya da “kökünü kazıyan” veya akkor demir gibi “dağlayan” anlamlarına gelir. Günle gecenin eşitlendiği sekiz güne buna ithafen eyyam-ı husûm deniyor.