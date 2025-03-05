Bu yıl kocakarı soğukları ne zaman, ayın kaçında gelecek? 2025 Berdül-Acüz (Eyyam-ı Husum) ne demek, hangi tarihte?
Kocakarı soğukları olarak bilinen berdül acüz, yılın en soğuk zamanlarını ifade eder. Her sene mart ayında yaşanır. 2025 yılında da kış geride kalırken kocakarı soğuğunun geleceği tarih gündemde. 2025 berdül acüz mart ayının kaçında, ne zaman? Kocakarı soğuğu nedir?
Havaların en soğuk olduğu zamanların yaşandığı kocakarı soğukları, mart ayında meydana gelir. Bir hafta süren soğuk havalar için ayrıca eyyam-ı husum dendiği de belirtilir. Üçüncü cemrenin düşmesinin hemen ardından olağanüstü soğukların yaşanır. 2025 kocakarı soğukları ne zaman?