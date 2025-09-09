Bu yıl tezgahların şampiyonu oldu: Kilosu 200 TL'den satılıyor

Balıkçı esnafı Batuhan Acar, "Sezonumuzu açtık 1 Eylül itibariyle. Şu anda mevsim itibari ile Eylül, Ekim ayında sardalya daha çok tüketimde. Sardalya yağ oranı daha yüksek olduğu için diğer balıklara göre daha lezzetli. Hamsimiz güzel bu sene, satışımız da güzel çok şükür. İstavritimiz de geliyor. Satış olarak sorarsanız sardalya şu anda en çok satılan balığımız. Geçen sene palamuttu, bu sene yerini sardalye aldı" dedi.

Acar, konuşmasının devamında, "Bence bu sene balık fiyatları cep dostu. Şu anda sardalya, istavrit 200 TL'ye satılıyor. Dün bir tık ufak hamsi vardı, kilosu 200 TL idi, bugün daha iri hamsimiz var. Bugünkü hamsi fiyatımız 300 TL" ifadelerine yer verdi.