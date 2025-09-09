Bu yıl tezgahların şampiyonu oldu: Kilosu 200 TL'den satılıyor
Bilecik'te 1 Eylül'de başlayan sezonla balıkçıların yüzü gülerken, bu yıl tezgâhların şampiyonu sardalya oldu.
1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla tezgâhları dolduran balıklar hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Aylar sonra tezgâhlarına gelen istavrit, uskumru, kupes, kefal ve hamsi çeşitleriyle mesailerine kaldıkları yerde devam ettiklerini belirten esnaf, balığın bol ve fiyatların da uygun olduğu bir sezon geçeceğini belirtti.