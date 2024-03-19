Buca Belediyesi hangi partide? Buca Belediye başkanı kimdir? Buca Belediye başkan adayları
Buca Belediyesi hangi partide? Buca Belediye Başkanı kimdir? Buca Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Buca Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Buca Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Buca yerel seçim sonuçları..
BUCA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Buca Belediyesini 143.180 alınan oy ve %49.60 oy oranı ile CHP adayı Erhan Kılıç kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP %49.60
- AK Parti %44.20
- DSP %2.92
- Saadet Partisi %1.96
- TKP %0.41
- DP %0.39
- Diğer %0.53