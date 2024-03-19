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Buca Belediyesi hangi partide? Buca Belediye başkanı kimdir? Buca Belediye başkan adayları

Buca Belediyesi hangi partide? Buca Belediye Başkanı kimdir? Buca Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Buca Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Buca Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Buca yerel seçim sonuçları..

Buca Belediyesi hangi partide? Buca Belediye başkanı kimdir? Buca Belediye başkan adayları - 1

BUCA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Buca Belediyesini 143.180 alınan oy ve %49.60 oy oranı ile CHP adayı Erhan Kılıç  kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %49.60
  • AK Parti %44.20
  • DSP %2.92
  • Saadet Partisi %1.96
  • TKP %0.41
  • DP %0.39
  • Diğer %0.53

TÜRKİYE HABERLERİ

Buca Belediyesi hangi partide? Buca Belediye başkanı kimdir? Buca Belediye başkan adayları - 2

BUCA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Buca Belediyesi Başkanı Erhan Kılıç Kimdir?

3 Haziran 1977 tarihinde Manisa'nın Salihli ilçesinde dünyaya gelen Erhan Kılıç, orta ve lise eğitimini Sekine Evren Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans öğrenimine başlayan Kılıç, 2000 yılında mezun oldu. Mesleki stajını ve vatani görevini tamamladıktan sonra 2002 yılında serbest avukatlık yapmaya başlayan Kılıç, İzmir Barosu’nda çeşitli görevlerde bulundu, Türkiye Barolar Birliği Delegeliği yaptı.

Siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’nda aldığı görevle başlayan Kılıç, 1999 yılında CHP'nin en genç İlçe Başkan Yardımcısı oldu. Kılıç, 2006-2008 yılları arasında Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanlığı görevini yürüttü. 22 yıldır CHP üyesi olan Kılıç, 2014-2019 yılları arasında Buca Belediye Meclisi’nde CHP'nin Grup Başkan Vekilliği görevini sürdürdü.

Buca Belediyesi hangi partide? Buca Belediye başkanı kimdir? Buca Belediye başkan adayları - 3

BUCA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • GÖRKEM DUMAN
  • ADNAN ÖZTEKİN
  • MEHMET VEFA DEMİR
  • SUAT NEZİR
  • ERKAL GÜNEL
  • GÜLDEREN ÖZAFACAN ZEĞEREK
  • RECEP ÇAKILKAYA
  • TAHSİN İLİK
  • ÜMİT TOKER
  • HURŞİ ATAMAN
  • HAMZA FIRAT KULA
  • MUSTAFA DİNÇER
  • MELEK ÇELİK
  • NEFİZE SELÇUK
  • HÜSEYİN ŞANİ
  • NUR ASLAN
  • DERYA YENTÜR
  • NALAN EMİR
  • ÖZLEM AVCI
  • MEHMET AYBAR UYGUR
  • SELÇUK KAVUŞAN
  • RAMAZAN ÇALIŞKAN
Buca Belediyesi hangi partide? Buca Belediye başkanı kimdir? Buca Belediye başkan adayları - 4

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Konak Seçim Sonuçları
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Menderes Seçim Sonuçları
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Tire Seçim Sonuçları
Torbalı Seçim Sonuçları
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