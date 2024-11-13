Buca'da işçiler grevde: Sokaklar çöp yığınına döndü

"EN DÜŞÜK 42 BİN TL MAAŞ TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Asgari ücretin 17 bin lira olduğu dönemde emekçi kardeşlerimin daha iyi koşullarda çalışabilmesi için belediyemizin tüm şartlarını zorlayarak verdiğimiz en düşük 42 bin TL maaş teklifimiz, DİSK Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube tarafından kabul edilmemiştir. Bu teklif kabul edilseydi 2025 Ocak ayında enflasyon farkıyla birlikte maaşlar 51 bin lira olacaktı. Ülkenin içinde bulunduğu koşullar ve belediyemizin mali tablosu ancak bu rakamları vermeye yetmektedir. Asgari ücretin iki katından fazla maaşı teklif ettiğimiz bir ortamda sendika, bu maaşları dahi kabul etmeyerek Büyük Buca aileme hizmet etmemizi engellemektedir." dedi.