Buca'da işçiler grevde: Sokaklar çöp yığınına döndü
İzmir'in Buca ilçesi belediyesinde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel İş) ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Dün greve başlayan işçiler çöpleri toplamadığı için sokaklarda yığınlar oluştu.
Buca Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile belediyeyi temsil eden Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca işçiler, grev başlattı.