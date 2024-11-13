Buca'da işçiler grevde: Sokaklar çöp yığınına döndü

İzmir'in Buca ilçesi belediyesinde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel İş) ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Dün greve başlayan işçiler çöpleri toplamadığı için sokaklarda yığınlar oluştu.

Buca'da işçiler grevde: Sokaklar çöp yığınına döndü - 1

Buca Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile belediyeyi temsil eden Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca işçiler, grev başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Buca'da işçiler grevde: Sokaklar çöp yığınına döndü - 2

Grevin ikinci gününde belediyenin neredeyse bütün birimlerinde çalışmalar durdu.

Buca'da işçiler grevde: Sokaklar çöp yığınına döndü - 3

İşçilerin grevde olması nedeniyle ilçe genelinde çöpler toplanmazken, çöp konteynerlerinin kenarları ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Buca'da işçiler grevde: Sokaklar çöp yığınına döndü - 4

"EN DÜŞÜK 42 BİN TL MAAŞ TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Asgari ücretin 17 bin lira olduğu dönemde emekçi kardeşlerimin daha iyi koşullarda çalışabilmesi için belediyemizin tüm şartlarını zorlayarak verdiğimiz en düşük 42 bin TL maaş teklifimiz, DİSK Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube tarafından kabul edilmemiştir. Bu teklif kabul edilseydi 2025 Ocak ayında enflasyon farkıyla birlikte maaşlar 51 bin lira olacaktı. Ülkenin içinde bulunduğu koşullar ve belediyemizin mali tablosu ancak bu rakamları vermeye yetmektedir. Asgari ücretin iki katından fazla maaşı teklif ettiğimiz bir ortamda sendika, bu maaşları dahi kabul etmeyerek Büyük Buca aileme hizmet etmemizi engellemektedir." dedi.

Buca'da işçiler grevde: Sokaklar çöp yığınına döndü - 5
Buca'da işçiler grevde: Sokaklar çöp yığınına döndü - 6
Buca'da işçiler grevde: Sokaklar çöp yığınına döndü - 7
Buca'da işçiler grevde: Sokaklar çöp yığınına döndü - 8
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