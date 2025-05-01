Bugün (1 Mayıs) bankalar açık mı? Kamu ve özel bankalar 1 Mayıs'ta çalışıyor mu?

Normal şartlarda bankalar müşterilerine haftanın beş günü,şubeler üzerinden hizmet vermeye devam ediyor. Ramazan Bayramı,Kurban Bayramı ve resmi tatillerde banka şubeleri kapalı oluyor. Şubelerin kapalı olduğu günlerde ise alternatif yöntemlerle bazı işlemler internet bankacılığı üzerinden gerçekleştiriliyor. Borsa İstanbul ise bankaların çalışma saatlerine göre hareket ediyor. 1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi tarihlerde banka şubeleri kapalı oluyor. Peki 1 Mayıs’ta bankalar açık mı,kapalı mı? İşte,bankaların çalışma bilgisi…