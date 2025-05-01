Bugün (1 Mayıs) bankalar açık mı? Kamu ve özel bankalar 1 Mayıs'ta çalışıyor mu?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İşçi ve Emekçi Bayramı'nın Resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları, sağlık merkezleri, belediyeler, valilikler ve birçok özel işletme hizmet vermeyecek. Peki, bugün (1 Mayıs) bankalar açık mı? Kamu ve özel bankalar 1 Mayıs'ta çalışıyor mu?

Bugün (1 Mayıs) bankalar açık mı? Kamu ve özel bankalar 1 Mayıs'ta çalışıyor mu? - 1

Normal şartlarda bankalar müşterilerine haftanın beş günü,şubeler üzerinden hizmet vermeye devam ediyor. Ramazan Bayramı,Kurban Bayramı ve resmi tatillerde banka şubeleri kapalı oluyor. Şubelerin kapalı olduğu günlerde ise alternatif yöntemlerle bazı işlemler internet bankacılığı üzerinden gerçekleştiriliyor. Borsa İstanbul ise bankaların çalışma saatlerine göre hareket ediyor. 1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi tarihlerde banka şubeleri kapalı oluyor. Peki 1 Mayıs’ta bankalar açık mı,kapalı mı? İşte,bankaların çalışma bilgisi…

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün (1 Mayıs) bankalar açık mı? Kamu ve özel bankalar 1 Mayıs'ta çalışıyor mu? - 2

1 MAYIS’TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 1 Mayıs resmi tatil olduğundan özel bankalar ve kamu bankaları gün boyunca kapalı olacak. Bankalara göre hizmet veren Borsa İstanbul’da benzer şekilde hizmet vermeyecek. Bankalar 2 Mayıs cuma günü hizmet vermeye başlayacak.

Banka şubeleri kapalı olduğu için Perşembe günü işlem yapamayan müşteriler, alternatif olarak internet bankacılığı, mobil bankacılık ve telefon bankacılığı yöntemlerini tercih edebilirler.

Bugün (1 Mayıs) bankalar açık mı? Kamu ve özel bankalar 1 Mayıs'ta çalışıyor mu? - 3

Havale işlemler 1 Mayıs’ta aynı bankalar üzerinden yapıldığından hesaplara geçebilecek. EFT işlemleri ise farklı bankalar arasında olduğundan resmi tatilin bittiği ve mesainin başladığı saatte hesaplara aktarılacak.

Müşteriler FAST transferi ile resmi tatillerde ve haftanın 7 günü boyunca kesintisiz olarak para transferi gerçekleştirebilirler.

Bugün (1 Mayıs) bankalar açık mı? Kamu ve özel bankalar 1 Mayıs'ta çalışıyor mu? - 4

1 MAYIS’TA KAPALI OLAN YERLER

Okullar, üniversiteler, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, bankalar, kargo firmaları, eczaneler, noterler, nüfus müdürlükleri ve diğer birçok kamu kurumu 1 Mayıs Perşembe günü kapalı olacak. Eczaneler ve noterler nöbet sistemine uygun olarak çalışmaya devam edecek. Hastanelerin acil servisleri hizmet verecek. 

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