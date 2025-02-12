Bugün (12 Şubat) okullar tatil mi, hangi il - ilçelerde okullar tatil? İstanbul, Ankara, Elazığ, Sinop'ta okullar tatil mi? Okulları tatil edilen iller

Günlerdir uyarıları yapılan kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte illerden birer birer tatil haberleri gelmeye başladı. Öğrencilerin yanı sıra veliller de valilikleri takip ederek bulundukları illerde okulların tatil edilip edilmediği sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün (12 Şubat) okullar tatil mi, hangi il - ilçelerde okullar tatil? İstanbul, Ankara, Elazığ, Sinop'ta okullar tatil mi? İşte okulları tatil edilen illerin listesi...

Bugün (12 Şubat) okullar tatil mi, hangi il - ilçelerde okullar tatil? İstanbul, Ankara, Elazığ, Sinop'ta okullar tatil mi? Okulları tatil edilen iller - 1

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve bastıran yağışların ulaşımı etkilemesi nedeniyle kar tatili açıklamaları peş peşe geldi. Valiliklerden yapılan açıklamalarla, okulları tatil edilen il ve ilçeler netleşti. Kar yağışı nedeniyle İstanbul genelindeki okullara 1 gün ara verildi. Peki, okulları tatil edilen iller hangileri?

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün (12 Şubat) okullar tatil mi, hangi il - ilçelerde okullar tatil? İstanbul, Ankara, Elazığ, Sinop'ta okullar tatil mi? Okulları tatil edilen iller - 2

İSTANBUL'DA İL GENELİNDE OKULLAR TATİL

Kar yağışı başta Sultangazi olmak üzere bazı bölgelerde sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

Sultangazi’de araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'de de zaman zaman etkili oldu.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Bugün (12 Şubat) okullar tatil mi, hangi il - ilçelerde okullar tatil? İstanbul, Ankara, Elazığ, Sinop'ta okullar tatil mi? Okulları tatil edilen iller - 3

TEKİRDAĞ'IN 5 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Tekirdağ Valiliği, Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de idari izinli sayıldığı bildirildi.

Bugün (12 Şubat) okullar tatil mi, hangi il - ilçelerde okullar tatil? İstanbul, Ankara, Elazığ, Sinop'ta okullar tatil mi? Okulları tatil edilen iller - 4

KAHRAMANMARAŞ'IN TATİL İLÇELERİ

Nurhak ve Göksun ilçelerinde yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime 12 Şubat Çarşamba günü için ara verildi.

Elbistan'da yarın taşımalı eğitim yapılmayacağı, ayrıca merkez Dulkadiroğlu'nda 19 ve Onikişubat'ta 19 mahallede eğitime ara verildiği bildirildi.

Bugün (12 Şubat) okullar tatil mi, hangi il - ilçelerde okullar tatil? İstanbul, Ankara, Elazığ, Sinop'ta okullar tatil mi? Okulları tatil edilen iller - 5

ÇORUM'UN ORTAKÖY İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Çorum’un Ortaköy ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde okulların tatil edildiği, diğer köylerde eğitime devam edileceği belirtildi.

Bugün (12 Şubat) okullar tatil mi, hangi il - ilçelerde okullar tatil? İstanbul, Ankara, Elazığ, Sinop'ta okullar tatil mi? Okulları tatil edilen iller - 6

SİNOP' VALİLİĞİNDEN TATİL AÇIKLAMASI

Sinop Valiliği, Türkeli ve Boyabat ilçelerindeki bazı köylerde ve mahallelerde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Ayancık ilçesinde ise ilçe genelinde taşımalı eğitimin tatil edildiği duyuruldu. Tatil açıklamasında;

"Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde, Türkeli ilçesinde Akçabük, Direkli, Çatakörencik, Çatakgeriş, Doğanlı ve Kuz köyleri ile Boyabat ilçesinin Çukurhan, Karamusalı, Boyalı, Engilekin, Ören, Erkeç, Yenimehmetli, Yenicamili, Yenikayalı, Bölüklü, Gökçukur ve Uzunçay köylerinin yanı sıra aynı ilçenin Doğanburnu ve Gökçeağaçsakızı Caba Deresi mahallelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 12 Şubat Çarşamba günü eğitim, öğretime ara verilmiştir." denildi.

Bugün (12 Şubat) okullar tatil mi, hangi il - ilçelerde okullar tatil? İstanbul, Ankara, Elazığ, Sinop'ta okullar tatil mi? Okulları tatil edilen iller - 7

SAMSUN'UN 3 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Samsun'un Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde 12 Şubat Çarşamba günü taşımalı bazı okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

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