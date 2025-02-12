Bugün (12 Şubat) okullar tatil mi, hangi il - ilçelerde okullar tatil? İstanbul, Ankara, Elazığ, Sinop'ta okullar tatil mi? Okulları tatil edilen iller
Günlerdir uyarıları yapılan kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte illerden birer birer tatil haberleri gelmeye başladı. Öğrencilerin yanı sıra veliller de valilikleri takip ederek bulundukları illerde okulların tatil edilip edilmediği sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün (12 Şubat) okullar tatil mi, hangi il - ilçelerde okullar tatil? İstanbul, Ankara, Elazığ, Sinop'ta okullar tatil mi? İşte okulları tatil edilen illerin listesi...
Hava sıcaklıklarının düşmesi ve bastıran yağışların ulaşımı etkilemesi nedeniyle kar tatili açıklamaları peş peşe geldi. Valiliklerden yapılan açıklamalarla, okulları tatil edilen il ve ilçeler netleşti. Kar yağışı nedeniyle İstanbul genelindeki okullara 1 gün ara verildi. Peki, okulları tatil edilen iller hangileri?