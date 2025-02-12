Bugün (12 Şubat) okullar tatil mi, hangi il - ilçelerde okullar tatil? İstanbul, Ankara, Elazığ, Sinop'ta okullar tatil mi? Okulları tatil edilen iller

SİNOP' VALİLİĞİNDEN TATİL AÇIKLAMASI

Sinop Valiliği, Türkeli ve Boyabat ilçelerindeki bazı köylerde ve mahallelerde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Ayancık ilçesinde ise ilçe genelinde taşımalı eğitimin tatil edildiği duyuruldu. Tatil açıklamasında;



"Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde, Türkeli ilçesinde Akçabük, Direkli, Çatakörencik, Çatakgeriş, Doğanlı ve Kuz köyleri ile Boyabat ilçesinin Çukurhan, Karamusalı, Boyalı, Engilekin, Ören, Erkeç, Yenimehmetli, Yenicamili, Yenikayalı, Bölüklü, Gökçukur ve Uzunçay köylerinin yanı sıra aynı ilçenin Doğanburnu ve Gökçeağaçsakızı Caba Deresi mahallelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 12 Şubat Çarşamba günü eğitim, öğretime ara verilmiştir." denildi.