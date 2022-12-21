Bugün (21 Aralık) okullar tatil mi, nerelerde okullar tatil? İşte kar nedeniyle tatil edilen okullar

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarısını yaptığı soğuk ve yağışlı hava, birçok ili etkisi altına aldı. Kentin sahil ve orta kesimlerinde yağmur etkili olurken, yükseklerde ise karla karışık yağmur ve kar yağdı. Kar yağışı ulaşım ve eğitimi olumsuz etkiledi. Bazı illerde okullar tatil edildi.