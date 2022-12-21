Bugün (21 Aralık) okullar tatil mi, nerelerde okullar tatil? İşte kar nedeniyle tatil edilen okullar

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarısını yaptığı soğuk ve yağışlı hava, birçok ili etkisi altına aldı. Kentin sahil ve orta kesimlerinde yağmur etkili olurken, yükseklerde ise karla karışık yağmur ve kar yağdı. Kar yağışı ulaşım ve eğitimi olumsuz etkiledi. Bazı illerde okullar tatil edildi.
Adana’nın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışın ardından cadde ve sokaklar karla kaplandı.Kar yağışının yoğun olduğu Tufanbeyli, Saimbeyli ve Aladağ ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu personelin de idari izinli sayılacağı
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Aşırı yağan kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli genelinde okullar 21 Aralık Çarşamba günü bir gün tatil edilmiştir." denildi.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde de olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime çarşamba günü ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.