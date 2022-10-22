Bugün (22 Ekim) hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (MGM İstanbul hava durumu raporu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan hava durumu tahminine göre, bugün İstanbul'da yağış beklenmiyor. İstanbul'da günlük hava sıcaklığının 17 derece civarında olması beklenirken, akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye kadar düşecek. İşte il il hava durumu raporu.

Bugün (22 Ekim) hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (MGM İstanbul hava durumu raporu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde Batman'ın doğu ilçeleri ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Bugün (22 Ekim) hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (MGM İstanbul hava durumu raporu) - 2

Hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Bugün (22 Ekim) hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (MGM İstanbul hava durumu raporu) - 3

METEOROLOJİDEN O İLLERE YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; sabah saatlerinde Batman'ın doğu ilçeleri ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bugün (22 Ekim) hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (MGM İstanbul hava durumu raporu) - 4

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi'nin güneyinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Bugün (22 Ekim) hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (MGM İstanbul hava durumu raporu) - 5

22 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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