Bugün 23 Nisan!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı , Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.
Bugün 23 Nisan! Bayramınız kutlu olsun çocuklar!

Haberler - ntv.com.tr 23.04.2022 - 06:13

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Ata'dan çocuklara armağan

Mustafa Kemal , ülkenin geleceğinin çocukların elinde olduğunun bilinciyle 23 Nisan 1929’da “Bu bayramı Türk çocuklarına armağan ediyorum” diyerek TBMM’nin açılış sevincini çocuklarla paylaşmıştır.

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Atatürk, yaşamı boyunca tüm sevdiklerine hangi yaşta olursa olsun çocuk diye seslenirdi. Çünkü onun hayatında çocuk sevgi demekti.

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“Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eser ( Cumhuriyeti Devleti) ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak” sözü, Atatürk’ün çocuklara duyduğu güvenin en güzel belirtilerinden biriydi.

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İşte Atatürk’ün çocuklar ile ilgili sözleri...

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“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız.Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.Kendinizin Ne Kadar Önemli, Değerli Olduğunuzu Düşünerek Ona Göre Çalışınız. Sizlerden Çok Şey Bekliyoruz.”

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“Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.”

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“Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.”

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“Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.”

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“Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir.”

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Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin!.. Bu belli. Fakat zekanı unut!.. Daima çalışkan ol!”

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