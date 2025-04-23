Bugün (23 Nisan) sağlık ocakları ve hastaneler açık mı? 23 Nisan'da aile hekimleri ve hastaneler çalışıyor mu, kapalı mı?
23 Nisan'da sağlık ocakları ve hastanelerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı dolayısıyla birçok resmi kurum kapalı olacak. Kapalı olacak kurumlar arasında sağlık kuruluşlarının olup olmadığı ise vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Resmi tatilde eczaneler nöbet sistemine uygun çalışırken hastanelerin ise acil servisleri açık oluyor. Aile hekimlerine muayene olmaya hazırlananlar ise sağlık ocaklarının çalışma durumunu yakından takip ediyor. Peki 23 Nisan’da sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? İşte, sağlık kurumlarının çalışma bilgisi…
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl çarşamba günü kutlanacak. 23 Nisan'da sağlık ocakları ve hastanelere gidip ilaç yazdıracak veya tedavi olacak olan vatandaşlar ise sağlık ocağı ve hastanelerin çalışma saatlerini ve müsaitlik durumlarını merak ediyor. Peki, 23 Nisan'da sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba günü sağlık ocakları ve hastaneler çalışıyor mu?