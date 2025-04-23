Bugün (23 Nisan) sağlık ocakları ve hastaneler açık mı? 23 Nisan'da aile hekimleri ve hastaneler çalışıyor mu, kapalı mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl çarşamba günü kutlanacak. 23 Nisan'da sağlık ocakları ve hastanelere gidip ilaç yazdıracak veya tedavi olacak olan vatandaşlar ise sağlık ocağı ve hastanelerin çalışma saatlerini ve müsaitlik durumlarını merak ediyor. Peki, 23 Nisan'da sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba günü sağlık ocakları ve hastaneler çalışıyor mu?