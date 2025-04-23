Bugün (23 Nisan) toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray ve vapur bedava mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün kutlanıyor. Resmi tatil dolayısıyla okullar, üniversiteler, bankalar, kargo firmaları ve diğer birçok işletme kapalı olacak. Tatil sebebiyle toplu taşıma araçlarıyla seyahat etmeye hazırlananlar ise özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi iller için alınan kararı merak ediyor. İstanbul’da ücretsiz toplu ulaşımdan yararlanmak için İstanbulkart kişiselleştirme işleminin yapılması gerekiyor. 23 Nisan’da toplu taşıma araçları için alınan karar açıklandı. Peki Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan’da otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray ve vapur bedava mı? İşte, alınan kararın detayları….
Özellikle resmi tatillerde vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını tercih ederek trafikten uzak durmak istiyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde toplu taşıma araçlarıyla ilgili alınan karar merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta sonu Açıköğretim sınavları sebebiyle sınava katılacak adaylar için toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet vermişti. Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası arasında seyahat edecekler genellikle marmaray ve metrobüs gibi ulaşım araçlarını tercih ediyor. Peki 23 Nisan’da metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve marmaray ücretsiz mi? İşte, detaylar…