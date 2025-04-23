Bugün (23 Nisan) toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray ve vapur bedava mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün kutlanıyor. Resmi tatil dolayısıyla okullar, üniversiteler, bankalar, kargo firmaları ve diğer birçok işletme kapalı olacak. Tatil sebebiyle toplu taşıma araçlarıyla seyahat etmeye hazırlananlar ise özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi iller için alınan kararı merak ediyor. İstanbul’da ücretsiz toplu ulaşımdan yararlanmak için İstanbulkart kişiselleştirme işleminin yapılması gerekiyor. 23 Nisan’da toplu taşıma araçları için alınan karar açıklandı. Peki Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan’da otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray ve vapur bedava mı? İşte, alınan kararın detayları….

Bugün (23 Nisan) toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray ve vapur bedava mı? - 1

Özellikle resmi tatillerde vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını tercih ederek trafikten uzak durmak istiyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde toplu taşıma araçlarıyla ilgili alınan karar merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta sonu Açıköğretim sınavları sebebiyle sınava katılacak adaylar için toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet vermişti. Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası arasında seyahat edecekler genellikle marmaray ve metrobüs gibi ulaşım araçlarını tercih ediyor. Peki 23 Nisan’da metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve marmaray ücretsiz mi? İşte, detaylar…

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün (23 Nisan) toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray ve vapur bedava mı? - 2

23 NİSAN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

23 Nisan Çarşamba günü İstanbul ve Ankara'da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. 

İstanbulkart entegrasyonundaki toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı açıklandı. Ankara'dan yapılan açıklamada ise 23 Nisan 2025 Çarşamba günü EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetinin ücretsiz olacağı bildirildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte 23 Nisan 2025 Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Bugün (23 Nisan) toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray ve vapur bedava mı? - 3

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar ücretsiz toplu taşımadan İstanbulkart’ı kişiselleştirerek yararlanabiliyor.

İstanbulkart kişiselleştirme işlemleri /kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adresi üzerinden T.C. kimlik numarası, ad, soyad, e-posta, kart numarası, cep telefonu gibi bilgilerin girilmesiyle gerçekleştiriliyor.

Bugün (23 Nisan) toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray ve vapur bedava mı? - 4

KÖPRÜ VE OTOYOLLARIN ÜCRETSİZ OLMASI BEKLENİYOR

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün 23 Nisan tarihinde ücretsiz olarak hizmet vermesi bekleniyor. “Yap, İşlet, Devret” modeli olan köprü ve otoyollar ise ücretli oluyor.

Kuzey Marmara Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise “Yap, İşlet, Devret” modeliyle yapıldığından ücretli olacak.

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