Bugün (23 Nisan) toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray ve vapur bedava mı?

Özellikle resmi tatillerde vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını tercih ederek trafikten uzak durmak istiyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde toplu taşıma araçlarıyla ilgili alınan karar merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta sonu Açıköğretim sınavları sebebiyle sınava katılacak adaylar için toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet vermişti. Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası arasında seyahat edecekler genellikle marmaray ve metrobüs gibi ulaşım araçlarını tercih ediyor. Peki 23 Nisan’da metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve marmaray ücretsiz mi? İşte, detaylar…