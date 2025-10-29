Bugün (29 Ekim) bankalar açık mı, kapalı mı? Kamu bankaları ve özel bankalar çalışıyor mu?
Bankalarda para transferi, fatura ödeme, kredi başvurusu ve gişelerden diğer işlemleri yapacak vatandaşlar bankaların çalışma saatlerine odaklandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Çarşamba günü yurt genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanıyor. Normal şartlarda bankalar her hafta içi müşterilerine saat 09.00 itibariyle kapılarını açıyor. Resmi tatillerde ise bankalar ve bankaların çalışma saatlerine göre hareket eden borsa kapalı oluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bugün birçok kurum kapalı olacak. Peki Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? İşte, bankaların çalışma bilgisi…
Mobil bankacılık, internet bankacılığı, telefon bankacılığıyla yapılamayan birçok işlem banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Özellikle kredi başvurusu, para transferi, nakit işlemler, döviz/alış satışı için şubeleri tercih edenler 28 Ekim’de çalışma saatlerine odaklandı. Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre 28 Ekim Salı günü öğleden sonra birçok kamu kurumu kapalı olacak. Kapalı olan kurumlar arasında nüfus müdürlükleri, kargo firmaları, eczaneler ve bankalar da yer alıyor. Bankalar bugün 09.00 saatlerinde müşteri kabul etmeye başladı. Şubeler üzerinden öğle tatiline kadar işlem yapılabilecek. Peki Bugün bankalar yarım gün mü, açık mı, kapalı mı? İşte, bankalarda son durum…