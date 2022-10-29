Bugün (29 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (MGM hafta sonu hava durumu tahmini)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmezken, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da hafta sonu hava durumunun parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün hava sıcaklığının öğle saatlerinde 20 derece civarında seyretmesi beklenirken, 30 Ekim Pazar günü hava sıcaklığının 19 derecelerde olması tahmin ediliyor.
Meteoroloji tarafından İstanbul için bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.