Bugün (29 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (MGM hafta sonu hava durumu tahmini)

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmezken, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.