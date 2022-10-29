Bugün (29 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (MGM hafta sonu hava durumu tahmini)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan hafta sonu hava durumu tahminine göre, İstanbul'da bugün ve yarın hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Öğle saatlerinde 20 derecelerde olması beklenen hava sıcaklığı, akşam saatlerinde 15 dereceye kadar düşecek. Doğu Karadeniz kıyılarının ise aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.

Bugün (29 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (MGM hafta sonu hava durumu tahmini) - 1

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmezken, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bugün (29 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (MGM hafta sonu hava durumu tahmini) - 2

BUGÜN VE YARIN İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da hafta sonu hava durumunun parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün hava sıcaklığının öğle saatlerinde 20 derece civarında seyretmesi beklenirken, 30 Ekim Pazar günü hava sıcaklığının 19 derecelerde olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarafından İstanbul için bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Bugün (29 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (MGM hafta sonu hava durumu tahmini) - 3

29 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bugün (29 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (MGM hafta sonu hava durumu tahmini) - 4

30 EKİM PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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