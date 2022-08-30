Bu hafta (30 Ağustos-3 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu 5 güne dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından gelen 5 günlük hava durumu tahminleri sonrasında sağanak yağış uyarıları yapıldı. Bugünden itibaren başlayarak 5 gün boyunca yurdun kuzey batısında yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. Yağışlı hava, özellikle Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz kesimlerinde etkili olacak. Peki bu hafta hava nasıl olacak? İşte 30 Ağustos-3 Eylül tarihli 5 günlük hava durumu raporu.

Haberler - ntv.com.tr 30.08.2022 - 12:06 | Son Güncelleme : 30.08.2022 - 12:26

Bu hafta (30 Ağustos-3 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu 5 güne dikkat! - 1

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Tekirdağ, Kırklareli, Eskişehir, Bolu ve Karabük çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimleri ve Eskişehir'in batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta (30 Ağustos-3 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu 5 güne dikkat! - 2

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların etkisini, bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.

Bu hafta (30 Ağustos-3 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu 5 güne dikkat! - 3

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENMEZKEN, İZMİR'DE 1 GÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ankara'da ise şehir merkezinde yağış beklenmiyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği İzmir'de yalnızca çarşamba günü sağanak görülecek.

Bu hafta (30 Ağustos-3 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu 5 güne dikkat! - 4

30 AĞUSTOS SALI GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu, doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta (30 Ağustos-3 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu 5 güne dikkat! - 5

31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi iç kısımlarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Karabük'te de havanın gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Bu hafta (30 Ağustos-3 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu 5 güne dikkat! - 6

1 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Muğla'da da sağanak yağış beklenmekte...

Bu hafta (30 Ağustos-3 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu 5 güne dikkat! - 7

2 EYLÜL CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara ve Karadeniz bölgesinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Öte yandan Çanakkale'de de sağanak yağış bekleniyor.

Bu hafta (30 Ağustos-3 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu 5 güne dikkat! - 8

3 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara, Karadeniz bölgesinde sağanak yağışın aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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