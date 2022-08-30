Bu hafta (30 Ağustos-3 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu 5 güne dikkat!

Haberler - ntv.com.tr 30.08.2022 - 12:06 | Son Güncelleme : 30.08.2022 - 12:26
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Tekirdağ, Kırklareli, Eskişehir, Bolu ve Karabük çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimleri ve Eskişehir'in batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışların etkisini, bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.
Ankara'da ise şehir merkezinde yağış beklenmiyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği İzmir'de yalnızca çarşamba günü sağanak görülecek.
Parçalı ve az bulutlu, doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi iç kısımlarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Karabük'te de havanın gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Muğla'da da sağanak yağış beklenmekte...
Marmara ve Karadeniz bölgesinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Öte yandan Çanakkale'de de sağanak yağış bekleniyor.
Marmara, Karadeniz bölgesinde sağanak yağışın aralıklarla etkili olması bekleniyor.