Bugün (7 Mayıs) hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (MGM İstanbul hava durumu raporu)

Meteoroloji Genel müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının yeni haftayla birlikte 4-6 derece arası düşeceği tahmin edilirken Karadeniz ve Doğu anadolu'da sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu....

Bugün (7 Mayıs) hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (MGM İstanbul hava durumu raporu) - 1

BUGÜN (7 MAYIS PAZAR GÜNÜ) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Muğla, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Bugün (7 Mayıs) hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (MGM İstanbul hava durumu raporu) - 2

Yağışların: Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Muğla, Denizli, Tokat, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevreleri, Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün (7 Mayıs) hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (MGM İstanbul hava durumu raporu) - 3

Hava sıcaklığı İç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bugün (7 Mayıs) hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (MGM İstanbul hava durumu raporu) - 4

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün (7 Mayıs) hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (MGM İstanbul hava durumu raporu) - 5

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün (7 Mayıs) hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (MGM İstanbul hava durumu raporu) - 6

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün (7 Mayıs) hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (MGM İstanbul hava durumu raporu) - 7

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün (7 Mayıs) hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (MGM İstanbul hava durumu raporu) - 8

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün (7 Mayıs) hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (MGM İstanbul hava durumu raporu) - 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tokat, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün (7 Mayıs) hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (MGM İstanbul hava durumu raporu) - 10

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün (7 Mayıs) hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (MGM İstanbul hava durumu raporu) - 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

Bugün (7 Mayıs) hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (MGM İstanbul hava durumu raporu) - 12

8 MAYIS PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bugün (7 Mayıs) hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (MGM İstanbul hava durumu raporu) - 13

9 MAYIS SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bugün (7 Mayıs) hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (MGM İstanbul hava durumu raporu) - 14

10 MAYIS ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bugün (7 Mayıs) hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (MGM İstanbul hava durumu raporu) - 15

11 MAYIS PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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