Bugün (9 Haziran) eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? Sağlık kurumları çalışıyor mu?

Kurban Bayramı sebebiyle birçok kamu kurumu kapalı olurken sağlık hizmeti almak isteyenler ise eczane, sağlık ocağı ve hastanelerin çalışma bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Kurban Bayramı tatili arefe günüyle birlikte toplam 4.5 gün sürecek. Resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı oluyor. Özellikle eczanelerden ilaç temin edecekler nöbetçi eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Aile Sağlığı Merkezleri’nde ise resmi tatillerde randevu oluşturulmuyor. Peki Bugün eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? İşte, sağlık kurumlarının çalışma bilgisi…

Bugün (9 Haziran) eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? Sağlık kurumları çalışıyor mu? - 1

Bayram tatili sebebiyle okullar, üniversiteler, belediyeler, nüfus müdürlükleri, kargo firmaları, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, valilikler ve diğer birçok kamu kurumu hizmet vermiyor. Tedavi olmaya hazırlananlar ve ilaç almak isteyenler ise sağlık kurumlarının çalışma durumunu yakından takip ediyor. Resmi tatillerde eczaneler, sağlık ocakları olarak da bilinen Aile Sağlığı Merkezleri kapalı oluyor. Hastanelerin ise acil servisleri hizmet vermeye devam ediyor. Peki Bugün eczaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte, çalışma durumu…

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün (9 Haziran) eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? Sağlık kurumları çalışıyor mu? - 2

BUGÜN ECZANELER, SAĞLIK OCAKLARI VE HASTANELER AÇIK MI?

9 Haziran Pazartesi günü bayram tatili devam ettiğinden eczaneler kapalı olacak. Vatandaşlar, yaşadıkları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczanelerden hizmet almaya devam edecek. Nöbetçi eczaneler e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.

Bugün (9 Haziran) eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? Sağlık kurumları çalışıyor mu? - 3

Sağlık ocakları, bayram tatilinde kapalı olurken randevu oluşturulmuyor. Randevu işlemleri 10 Haziran Salı günü tekrar devam edecek.

Bugün (9 Haziran) eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? Sağlık kurumları çalışıyor mu? - 4

Özel ve devlet hastanelerinin acil servisleri, bayram tatilinde 7-24 hizmet vermeye devam ediyor. Acil servisler dışındaki bölümlerde ise çalışanlar izin yapıyor.  10 Haziran tarihinde eczaneler, sağlık ocakları (aile hekimleri) ve hastaneler normal çalışma düzenine dönecek.

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