Bugün (9 Haziran) eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? Sağlık kurumları çalışıyor mu?
Kurban Bayramı sebebiyle birçok kamu kurumu kapalı olurken sağlık hizmeti almak isteyenler ise eczane, sağlık ocağı ve hastanelerin çalışma bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Kurban Bayramı tatili arefe günüyle birlikte toplam 4.5 gün sürecek. Resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı oluyor. Özellikle eczanelerden ilaç temin edecekler nöbetçi eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Aile Sağlığı Merkezleri’nde ise resmi tatillerde randevu oluşturulmuyor. Peki Bugün eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? İşte, sağlık kurumlarının çalışma bilgisi…
Bayram tatili sebebiyle okullar, üniversiteler, belediyeler, nüfus müdürlükleri, kargo firmaları, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, valilikler ve diğer birçok kamu kurumu hizmet vermiyor. Tedavi olmaya hazırlananlar ve ilaç almak isteyenler ise sağlık kurumlarının çalışma durumunu yakından takip ediyor. Resmi tatillerde eczaneler, sağlık ocakları olarak da bilinen Aile Sağlığı Merkezleri kapalı oluyor. Hastanelerin ise acil servisleri hizmet vermeye devam ediyor. Peki Bugün eczaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte, çalışma durumu…