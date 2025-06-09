Bugün (9 Haziran) eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? Sağlık kurumları çalışıyor mu?

Bayram tatili sebebiyle okullar, üniversiteler, belediyeler, nüfus müdürlükleri, kargo firmaları, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, valilikler ve diğer birçok kamu kurumu hizmet vermiyor. Tedavi olmaya hazırlananlar ve ilaç almak isteyenler ise sağlık kurumlarının çalışma durumunu yakından takip ediyor. Resmi tatillerde eczaneler, sağlık ocakları olarak da bilinen Aile Sağlığı Merkezleri kapalı oluyor. Hastanelerin ise acil servisleri hizmet vermeye devam ediyor. Peki Bugün eczaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte, çalışma durumu…