Bugün 9 il için uyarı | Yılbaşında hava nasıl olacak?

Son günlerde soğuk hava giderek etkisini artırıyor. Meteorolojik verilere göre sıcaklığın, batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Peki yılbaşında ülke genelinde kar yağışı var mı? Yılbaşında hava nasıl olacak?

Bugün 9 il için uyarı | Yılbaşında hava nasıl olacak? - 1

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, yılbaşında yağış beklenmiyor.

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, "Yeniyıl akşamında hemen hemen hiçbir yerde yağış yok kar yağışı da yok. Salı akşamı ülkemizin genelinde hava açık olacak. Açık ama Soğuk olacak iyi olan rüzgarların bugünlerde olduğu gibi kuvvetli olmayacak olması. Hafif ve orta kuvvetli olacak bu da rüzgar soğuğu oluşturmayacak ama ayaz var.

Sadece Ordu Giresun ve Trabzon arasında yağış olabilir. Salı akşamı İstanbull'da sıcaklık 7-8 derece civarında olur izmir'de 10 Antalya'da 12-13'lerde Ankara'da 1 derece civarında seyredecektir. Sıkı giyinmek gerekiyor akşam saatleri için." dedi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün 9 il için uyarı | Yılbaşında hava nasıl olacak? - 2

YENİ YILIN İLK GÜNLERİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Çalışkan, "Yeni yılın ilk günlerinde Çarşamba Perşembe Cuma günleri hava açık ancak sis etkili olacak.

Tatile gidenler dönüş yolunda sisle karşılaşabilirler. Sise karşı dikkatli olsunlar. Kar yok yağış yok ama sis var. Yeni yılın ilk haftasonuna ise yağmur geliyor İstanbul, Marmara ve Ege'ye. Sıcaklıklar çok az artacak ama bu artış havayı ısıtmıyor.

İç kesimlerde Erzurum'da kayseri'de Sivas'ta Bolu'da Kastamonu'da gece saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altında don ve buzlanma olur sürücülerimizin muhakkak dikkatli olmaları gerekiyor." diye konuştu. 

Bugün 9 il için uyarı | Yılbaşında hava nasıl olacak? - 3

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Ankara ve Çankırı hariç), Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Tekirdağ, Muğla, Bolu, Amasya, Tokat, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Tekirdağ, Muğla, Manisa, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Doğu Akdeniz ile Antalya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta. 

Bugün 9 il için uyarı | Yılbaşında hava nasıl olacak? - 4

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat olarak eseceği beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bugün 9 il için uyarı | Yılbaşında hava nasıl olacak? - 5

9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM tarafından Adana, Adıyaman, Antalya, Gaziantep, Hatay, Mersin, K.Maraş, Kilis ve Osmaniye illeri için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Bugün 9 il için uyarı | Yılbaşında hava nasıl olacak? - 6

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bugün 9 il için uyarı | Yılbaşında hava nasıl olacak? - 7

EGE

Çok bulutlu, İç kesimleri ile Muğla çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Muğla, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Bugün 9 il için uyarı | Yılbaşında hava nasıl olacak? - 8

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların, bölgenin doğusu ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 13°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA 7°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 10°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün 9 il için uyarı | Yılbaşında hava nasıl olacak? - 9

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Ankara ve Çankırı hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 2°C, 7°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 4°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS -1°C, 4°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde kar yağışlı

Bugün 9 il için uyarı | Yılbaşında hava nasıl olacak? - 10

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak, Bolu çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 6°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 7°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 7°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK 7°C, 8°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Bugün 9 il için uyarı | Yılbaşında hava nasıl olacak? - 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyıları ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 8°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

SAMSUN 8°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 2°C, 7°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

TRABZON 8°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Bugün 9 il için uyarı | Yılbaşında hava nasıl olacak? - 12

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -10°C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -10°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bugün 9 il için uyarı | Yılbaşında hava nasıl olacak? - 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 9°C

Çok bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 0°C, 10°C

Çok bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Bugün 9 il için uyarı | Yılbaşında hava nasıl olacak? - 14

30 ARALIK PAZARTESİ HAVA DURUMU

Bugün 9 il için uyarı | Yılbaşında hava nasıl olacak? - 15

31 ARALIK SALI HAVA DURUMU

Bugün 9 il için uyarı | Yılbaşında hava nasıl olacak? - 16

1 OCAK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Bugün 9 il için uyarı | Yılbaşında hava nasıl olacak? - 17

2 OCAK PERŞEMBE HAVA DURUMU

Bugün 9 il için uyarı | Yılbaşında hava nasıl olacak? - 18

3 OCAK CUMA HAVA DURUMU

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