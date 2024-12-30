Bugün 9 il için uyarı | Yılbaşında hava nasıl olacak?
Son günlerde soğuk hava giderek etkisini artırıyor. Meteorolojik verilere göre sıcaklığın, batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Peki yılbaşında ülke genelinde kar yağışı var mı? Yılbaşında hava nasıl olacak?
Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, yılbaşında yağış beklenmiyor.
NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, "Yeniyıl akşamında hemen hemen hiçbir yerde yağış yok kar yağışı da yok. Salı akşamı ülkemizin genelinde hava açık olacak. Açık ama Soğuk olacak iyi olan rüzgarların bugünlerde olduğu gibi kuvvetli olmayacak olması. Hafif ve orta kuvvetli olacak bu da rüzgar soğuğu oluşturmayacak ama ayaz var.
Sadece Ordu Giresun ve Trabzon arasında yağış olabilir. Salı akşamı İstanbull'da sıcaklık 7-8 derece civarında olur izmir'de 10 Antalya'da 12-13'lerde Ankara'da 1 derece civarında seyredecektir. Sıkı giyinmek gerekiyor akşam saatleri için." dedi.