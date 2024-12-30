Bugün 9 il için uyarı | Yılbaşında hava nasıl olacak?

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, yılbaşında yağış beklenmiyor.

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, "Yeniyıl akşamında hemen hemen hiçbir yerde yağış yok kar yağışı da yok. Salı akşamı ülkemizin genelinde hava açık olacak. Açık ama Soğuk olacak iyi olan rüzgarların bugünlerde olduğu gibi kuvvetli olmayacak olması. Hafif ve orta kuvvetli olacak bu da rüzgar soğuğu oluşturmayacak ama ayaz var.

Sadece Ordu Giresun ve Trabzon arasında yağış olabilir. Salı akşamı İstanbull'da sıcaklık 7-8 derece civarında olur izmir'de 10 Antalya'da 12-13'lerde Ankara'da 1 derece civarında seyredecektir. Sıkı giyinmek gerekiyor akşam saatleri için." dedi.