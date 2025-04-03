Bugün aile hekimliği ve sağlık ocakları açık mı?

Ramazan Bayramı tatili, 2025 yılında 30 Mart Pazar günü başlayıp 1 Nisan Salı günü sona erdi. Ancak, kamu çalışanları için bayramı takip eden 2, 3 ve 4 Nisan tarihleri idari izin kapsamına alındı ve böylece tatil süresi 9 güne çıkarıldı. ​