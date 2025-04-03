Bugün aile hekimliği ve sağlık ocakları açık mı?

Bayram tatilinin kamuda 9 gün süreceği duyurulmuştu. Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai bayram tatili sonrası başlayacak. Sağlık kurumlarının da bu düzenlemeye dahil olup olmadığını sorgulayan vatandaşlar, "hastaneler ne zaman açılıyor, bugün hizmet veriyor mu?" sorusuna yanıt arıyor.

Bugün aile hekimliği ve sağlık ocakları açık mı? - 1

Ramazan Bayramı tatili, 2025 yılında 30 Mart Pazar günü başlayıp 1 Nisan Salı günü sona erdi. Ancak, kamu çalışanları için bayramı takip eden 2, 3 ve 4 Nisan tarihleri idari izin kapsamına alındı ve böylece tatil süresi 9 güne çıkarıldı. ​

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Bugün aile hekimliği ve sağlık ocakları açık mı? - 2

Bu nedenle, Aile Sağlığı Merkezleri ve sağlık ocakları, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü kapalı. Alınan karar gereği aile hekimliği ve sağlık ocakları 7 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla normal çalışma düzenine dönecek. Hastanelerin acil servisleri ise bayram tatili boyunca hizmet vermeye devam edecek.

Bugün aile hekimliği ve sağlık ocakları açık mı? - 3

ECZANELER BUGÜN AÇIK MI?

Ramazan Bayramı tatili süresince eczanelerin çalışma düzeninde değişiklik yaşandı. Bayram tatili boyunca nöbetçi eczaneler, halkın ilaç ve sağlık ürünü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet verdi.

Bugün aile hekimliği ve sağlık ocakları açık mı? - 4

Ancak, kamu çalışanları için idari izin devam etse de, eczaneler 2 Nisan 2025 Çarşamba günü itibarıyla normal çalışma düzenine döndü.

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