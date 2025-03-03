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Bugün altın fiyatları 3 Mart 2025: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım altın ve tam altın güncel fiyatları

Güncel altın fiyatları, piyasa tarafından anbean takip ediliyor. Altındaki dikkat çeken düşüşün ardından yeniden yükseliş başladı. İlk iş günü canlı altın fiyatları araştırılmaya başlandı. 3 Mart günü gram altın alış fiyatı 3377 TL olurken çeyrek altın ise 5485 TL'de alınıyor olacak. İşte, 3 Mart bugün güncel altın fiyatları...

Bugün altın fiyatları 3 Mart 2025: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım altın ve tam altın güncel fiyatları - 1

Altın fiyatlarındaki son durum, haftanın ilk günü gündemin ilk konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan düşüş sonrasında 3 Mart Pazartesi günü altın yeniden yükselişle başladı. Yatırımcılar gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarının yakından takip ediyor. Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu?

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün altın fiyatları 3 Mart 2025: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım altın ve tam altın güncel fiyatları - 2

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 MART

Gram altın fiyatı / alış fiyatı: 3.377 TL satış fiyatı: 3.361 TL

Çeyrek altın fiyatı / alış fiyatı: 5.485 TL satış fiyatı: 5.526 TL

Bugün altın fiyatları 3 Mart 2025: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım altın ve tam altın güncel fiyatları - 3

Yarım altın fiyatı / alış fiyatı: 11.059 TL satış fiyatı: 11.159 TL

Tam altın fiyatı / alış fiyatı: 21.574 TL satış fiyatı: 22.002 TL

Bugün altın fiyatları 3 Mart 2025: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım altın ve tam altın güncel fiyatları - 4

Cumhuriyet altını fiyatı / alış fiyatı: 22.568 TL satış fiyatı: 22.737

Reşat altını fiyatı / alış fiyatı: 23.251 TL satış fiyatı: 23.425 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

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