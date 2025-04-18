Bugün altın kaç lira? 18 Nisan canlı altın fiyatları: Gram altın ne kadar oldu? Altında son dakika
Altın fiyatları, yatırımcısı tarafından anlık olarak takip ediliyor. Hafta boyu rekor seviyelerde artış yaşayan altının gramı fiyatı alışta 4.065 TL olurken çeyrek altın alış fiyatı ise güne 6.697 TL ile başladı. Dünyadaki diğer gelişmelerle özellikle ABD ile Çin arasındaki gerilimle beraber altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşandı. Peki, 18 Nisan altın ne kadar, altın kaç lira oldu?
Gram altın güne yükselişle başladı. Haftanın son iş günü altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Gram altın önceki kapanışını 4.063 TL'den yaparken çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da araştırılıyor. Bugün altının gramı kaç TL oldu? İşte, son dakika altın fiyatları...