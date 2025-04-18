Bugün altın kaç lira? 18 Nisan canlı altın fiyatları: Gram altın ne kadar oldu? Altında son dakika

Gram altın güne yükselişle başladı. Haftanın son iş günü altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Gram altın önceki kapanışını 4.063 TL'den yaparken çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da araştırılıyor. Bugün altının gramı kaç TL oldu? İşte, son dakika altın fiyatları...