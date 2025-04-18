Bugün altın kaç lira? 18 Nisan canlı altın fiyatları: Gram altın ne kadar oldu? Altında son dakika

Altın fiyatları, yatırımcısı tarafından anlık olarak takip ediliyor. Hafta boyu rekor seviyelerde artış yaşayan altının gramı fiyatı alışta 4.065 TL olurken çeyrek altın alış fiyatı ise güne 6.697 TL ile başladı. Dünyadaki diğer gelişmelerle özellikle ABD ile Çin arasındaki gerilimle beraber altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşandı. Peki, 18 Nisan altın ne kadar, altın kaç lira oldu?

Bugün altın kaç lira? 18 Nisan canlı altın fiyatları: Gram altın ne kadar oldu? Altında son dakika - 1

Gram altın güne yükselişle başladı. Haftanın son iş günü altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Gram altın önceki kapanışını 4.063 TL'den yaparken çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da araştırılıyor. Bugün altının gramı kaç TL oldu? İşte, son dakika altın fiyatları...

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün altın kaç lira? 18 Nisan canlı altın fiyatları: Gram altın ne kadar oldu? Altında son dakika - 2

18 NİSAN ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın alış fiyatı: 3.326 TL / satış fiyatı: 3.328 TL / Önceki kapanış: 3.327 TL

Gram altın alış fiyatı: 4.074 TL / satış fiyatı: 4.075 TL / Önceki kapanış: 4.063 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.719 TL / satış fiyatı: 6.801 TL / Önceki kapanış: 6.765 TL

Bugün altın kaç lira? 18 Nisan canlı altın fiyatları: Gram altın ne kadar oldu? Altında son dakika - 3

Yarım altın alış fiyatı: 13.450 TL / satış fiyatı: 13.604 TL / Önceki kapanış: 13.530 TL

Tam altın alış fiyatı: 26.267 TL / satış fiyatı: 26.786 TL / Önceki kapanış: 26.845 TL

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 26.778 TL / satış fiyatı: 27.160 TL / Önceki kapanış: 26.957

Bugün altın kaç lira? 18 Nisan canlı altın fiyatları: Gram altın ne kadar oldu? Altında son dakika - 4

Ata altın alış fiyatı: 27.088 TL / satış fiyatı: 27.772 TL / Önceki kapanış: 27.833 TL

Reşat altın alış fiyatı: 26.808 TL / satış fiyatı: 27.153 TL / Önceki kapanış: 26.957 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

(Not: Altın fiyatları saat 09:00'da girilmiştir.)

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