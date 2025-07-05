Bugün aşure günü mü? Aşure günü ne zaman başlar/biter?

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından aşure günü tarihi bir kez daha gündeme geldi. Aşure Günü "başlangıç/bitiş saati" olan, birkaç saatlik özel bir zaman dilimi değildir; bu gün boyunca ibadetler yapılır, aşure hazırlanır ve paylaşılır. Peki, bugün aşure günü mü? Aşure günü ne zaman başlar/biter?

Bugün aşure günü mü? Aşure günü ne zaman başlar/biter? - 1

Aşure gününü de içerisinde barındıran Muharrem ayı, 26 Haziran 2025 Perşembe günü itibariyle başladı. Muharrem ayı boyunca, özellikle Muharrem’in ilk on günü saygıyla idrak edilir; bu süre zarfında aşure pişirilip paylaşılabilir. Peki, bugün aşure günü mü? Aşure günü ne zaman başlar/biter?

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün aşure günü mü? Aşure günü ne zaman başlar/biter? - 2

Muharrem ayının 10. gününü temsil eden mübarek Aşure Günü, bu yıl 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak ediliyor. Aşure tatlısı, birlik, dayanışma ve fedakârlığın sembolü olarak, bu kutsal gün boyunca manevî huzurla hazırlanıyor; dostluk ve komşuluk bağlarını güçlendirecek şekilde paylaşılıyor. Muharrem ayı 26 Haziran Perşembe günü başlayıp 25 Temmuz Cuma günü sona erecek şekilde sürecek. Aşure Günü’ne dair ritüeller, günün tüm vaktinde ibadet ve anma havasında yaşanacak.

Bugün aşure günü mü? Aşure günü ne zaman başlar/biter? - 3

AŞURE GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

Aşurenin içinde yer aldığı Muharrem ayı da, aynı zamanda Hz. Peygamber (sav)’in torunu Hz. Hüseyin’in ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70’den fazla insanın siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela’da şehid edilmesi nedeniyle Müslümanların ortak hafızasında büyük bir acının tarihidir. Kerbela’da acımasızca şehit edilen Hz. Hüseyin ve arkadaşları, bu hadisedeki asil duruşu ve haksızlıkla karşısındaki onurlu mücadelesi ile bütün müminlerin gönüllerinde taht kurmuş, ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenler ise insanlığın ortak vicdanında mahkûm edilmiştir.

Bugün aşure günü mü? Aşure günü ne zaman başlar/biter? - 4

Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de; “farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları”, “birlik” gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir.

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