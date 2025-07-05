Bugün aşure günü mü? Aşure günü ne zaman başlar/biter?
Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından aşure günü tarihi bir kez daha gündeme geldi. Aşure Günü "başlangıç/bitiş saati" olan, birkaç saatlik özel bir zaman dilimi değildir; bu gün boyunca ibadetler yapılır, aşure hazırlanır ve paylaşılır. Peki, bugün aşure günü mü? Aşure günü ne zaman başlar/biter?
Aşure gününü de içerisinde barındıran Muharrem ayı, 26 Haziran 2025 Perşembe günü itibariyle başladı. Muharrem ayı boyunca, özellikle Muharrem’in ilk on günü saygıyla idrak edilir; bu süre zarfında aşure pişirilip paylaşılabilir. Peki, bugün aşure günü mü? Aşure günü ne zaman başlar/biter?