Bugün bahar havası yarın kara kış. AKOM İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi

Saat 08.00 itibarıyla fırtına ile birlikte sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağını konusunda İstanbulluları uyaran AKOM, yarından itibaren de sıcaklıkların 10 dereceye kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceğini bildirdi.