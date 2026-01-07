Bugün bahar havası yarın kara kış. AKOM İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
07.01.2026 10:48
NTV - Haber Merkezi
İstanbul bugün 16 derece ile bahar havası yaşarken Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) megekent için fırtına ve kar yağışı uyarısı verdi.
Ülke genelinde rüzgar lodos yönünden esmeye devam ediyor.
Marmara'da lodos hala çok sert eserken AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı geldi.
Bu akşam saat 22.00'den itibaren rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetleneceğini bildiren AKOM, megakentin yarın kuvvetli fırtınaya uyanacağını aktardı.
10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Saat 08.00 itibarıyla fırtına ile birlikte sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağını konusunda İstanbulluları uyaran AKOM, yarından itibaren de sıcaklıkların 10 dereceye kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceğini bildirdi.
KAR İÇİN TARİH VERİLDİ
AKOM'un günlük yayınladığı rapora göre ise cumartesi ve pazar günü kentte kuvvetli sağanak yağmurlu fırtına beklenirken pazartesi günü de karla karışık yağmur yağacağını bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı verilerde ise ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cuma günü azalacağı ve birçok şehirde kar beklendiği görüldü.