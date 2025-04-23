Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba günü özel ve kamu bankaları çalışıyor mu?

23 Nisan’da bankalar açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı sabahın ilk saatlerinde banka şubelerinde işlem yapmaya hazırlananlar tarafından merak ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün kutlanıyor. Kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken üniversiteler ve okullar tatil olacak. İnternet bankacılığı, mobil bankacılıkta yapılamayan bazı işlemler ise doğrudan şubeler üzerinden gerçekleştiriliyor. Şubelere gitmeye hazırlananlar ise çalışma bilgisini merak ediyor. Peki 23 Nisan bankalar kapalı mı, çalışıyor mu? İşte, bankaların çalışma bilgisi…

Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba günü özel ve kamu bankaları çalışıyor mu? - 1

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bankaların çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Bu yıl çarşamba günü kutlanacak olan 23 Nisan'da bankaların açık mı yoksa kapalı mı olacağı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan'da bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan çarşamba bankalar çalışıyor mu?

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba günü özel ve kamu bankaları çalışıyor mu? - 2

23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?

23 Nisan yıl içerisindeki resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 23 Nisan Çarşamba günü ise resmi tatiller arasında yer aldığı için birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek.

Bu nedenle 23 Nisan Çarşamba günü bankalar kapalı olacak. Bankalar bir günlük aranın ardından 24 Nisan Perşembe günü hizmet vermeye devam edecek.

Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba günü özel ve kamu bankaları çalışıyor mu? - 3

BORSALARDA KAPALI OLACAK

EFT’ler ise farklı bankalar arasında yapıldığından para transferleri bankalar açıldıktan sonra aktarılacak. Müşteriler, FAST yönetimiyle resmi tatillerde de transfer yapabilecek.

Borsa İstanbul’da bankalara göre çalıştığından 23 Nisan’da kapalı olacak.

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