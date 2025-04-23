Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba günü özel ve kamu bankaları çalışıyor mu?
23 Nisan’da bankalar açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı sabahın ilk saatlerinde banka şubelerinde işlem yapmaya hazırlananlar tarafından merak ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün kutlanıyor. Kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken üniversiteler ve okullar tatil olacak. İnternet bankacılığı, mobil bankacılıkta yapılamayan bazı işlemler ise doğrudan şubeler üzerinden gerçekleştiriliyor. Şubelere gitmeye hazırlananlar ise çalışma bilgisini merak ediyor. Peki 23 Nisan bankalar kapalı mı, çalışıyor mu? İşte, bankaların çalışma bilgisi…
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bankaların çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Bu yıl çarşamba günü kutlanacak olan 23 Nisan'da bankaların açık mı yoksa kapalı mı olacağı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan'da bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan çarşamba bankalar çalışıyor mu?