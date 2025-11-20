Bugün başlayacak, 21 saat sürecek: Mersin'in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacak (20-21 Kasım MESKİ su kesintisi programı)

Mersin'de yaşayan ve uzun süreli su kesintisi problemi yaşayan vatandaşlar, 20 Kasım 2025 Perşembe günü tarihli su kesintisi programını sorguluyor. Kesinti kapsamında birçok ilçede su kesintileri 21 saate kadar sürecek. 20 Kasım'da başlayan su kesintileri 21 Kasım Cuma günü öğlen 12.00'a kadar devam edecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte MESKİ su kesintisi programı.