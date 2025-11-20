Bugün başlayacak, 21 saat sürecek: Mersin'in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacak (20-21 Kasım MESKİ su kesintisi programı)
20.11.2025 16:45
Son Güncelleme: 20.11.2025 16:50
Birkan Erol
Mersin'de yaşayan ve uzun süreli su kesintisi problemi yaşayan vatandaşlar, 20 Kasım 2025 Perşembe günü tarihli su kesintisi programını sorguluyor. Kesinti kapsamında birçok ilçede su kesintileri 21 saate kadar sürecek. 20 Kasım'da başlayan su kesintileri 21 Kasım Cuma günü öğlen 12.00'a kadar devam edecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte MESKİ su kesintisi programı.
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), 20-21 Kasım tarihli hızlı tren projesi kapsamında yapılan deplase çalışması ve Hal Katlı Kavşağı'ndaki yatırım çalışmaları sebebiyle su temininde geçici aksaklıklar yaşanacağı belirtti ve bazı ilçelerde 21 saate kadar su kesintisi uygulanacağını açıkladı.
20-21 KASIM MESKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
Yenişehir Barbaros, Toroslar Alsancak, Akdeniz Çay, Mezitli 75. yıl, Anamur Çarıklar gibi ilçelerde yarın belirli saatlere kadar su kesintileri yaşanmaya devam edecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
İşte 20-21 Kasım 2025 tarihli MESKİ su kesintisi programı: