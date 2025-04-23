Bugün borsa açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2025 Çarşamba günü Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlemler açık mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle "23 Nisan'da borsa açık mı, çalışıyor mu?" soruları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Her ulusal bayram günü yatırımcılar tarafından merak edilen çalışma takvimi, 23 Nisan öncesinde de borsa yatırımcılarının gündemine geldi. Peki, 23 Nisan'da borsa açık mı, kapalı mı? İşte 23 Nisan 2025 Borsa İstanbul çalışma takvimi.