Bugün canlı altın fiyatları 3 Mart 2025: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım altın ve tam altın güncel fiyatları
Güncel altın fiyatları, piyasa tarafından anbean takip ediliyor. Altındaki dikkat çeken düşüşün ardından yeniden yükseliş başladı. İlk iş günü canlı altın fiyatları araştırılmaya başlandı. 3 Mart günü gram altın alış fiyatı 3377 TL olurken çeyrek altın ise 5485 TL'de alınıyor olacak. İşte, 3 Mart bugün güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarındaki son durum, haftanın ilk günü gündemin ilk konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan düşüş sonrasında 3 Mart Pazartesi günü altın yeniden yükselişle başladı. Yatırımcılar gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarının yakından takip ediyor. Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu?