Bugün canlı altın fiyatları 3 Mart 2025: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım altın ve tam altın güncel ve anlık fiyatlar

Altın fiyatlarındaki son durum, haftanın ilk günü gündemin ilk konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan düşüş sonrasında 3 Mart Pazartesi günü altın yeniden yükselişle başladı. Yatırımcılar gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarının yakından takip ediyor. Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu?