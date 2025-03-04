Bugün canlı altın fiyatları 4 Mart 2025: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım altın ve tam altın güncel ve anlık fiyatlar
Anlık altın fiyatları, piyasa tarafından anbean takip ediliyor. Altındaki dikkat çeken düşüşün ardından yeniden yükseliş başladı. Yeni haftanın canlı altın fiyatları araştırılmaya başlandı. 4 Mart günü gram altın alış fiyatı 3393 TL olurken çeyrek altın ise 5522 TL'den alınıyor olacak. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve reşat altını fiyatlarında son durum! İşte, 4 Mart bugün güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarındaki son durum, yeni haftanın gündemin ilk konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan düşüş sonrasında haftanın başına yeniden yükselişle başladı. Yatırımcılar gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarının yakından takip ediyor. Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu?