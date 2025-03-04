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Bugün canlı altın fiyatları 4 Mart 2025: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım altın ve tam altın güncel ve anlık fiyatlar

Anlık altın fiyatları, piyasa tarafından anbean takip ediliyor. Altındaki dikkat çeken düşüşün ardından yeniden yükseliş başladı. Yeni haftanın canlı altın fiyatları araştırılmaya başlandı. 4 Mart günü gram altın alış fiyatı 3393 TL olurken çeyrek altın ise 5522 TL'den alınıyor olacak. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve reşat altını fiyatlarında son durum! İşte, 4 Mart bugün güncel altın fiyatları...

Bugün canlı altın fiyatları 4 Mart 2025: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım altın ve tam altın güncel ve anlık fiyatlar - 1

Altın fiyatlarındaki son durum, yeni haftanın gündemin ilk konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan düşüş sonrasında haftanın başına yeniden yükselişle başladı. Yatırımcılar gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarının yakından takip ediyor. Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu?

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün canlı altın fiyatları 4 Mart 2025: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım altın ve tam altın güncel ve anlık fiyatlar - 2

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 4 MART

Gram altın fiyatı / alış fiyatı: 3.393 TL satış fiyatı: 3.388 TL

Çeyrek altın fiyatı / alış fiyatı: 5.522 TL satış fiyatı: 5.562 TL

Bugün canlı altın fiyatları 4 Mart 2025: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım altın ve tam altın güncel ve anlık fiyatlar - 3

Yarım altın fiyatı / alış fiyatı: 11.156 TL satış fiyatı: 11.263 TL

Tam altın fiyatı / alış fiyatı: 21.796 TL satış fiyatı: 22.229 TL

Bugün canlı altın fiyatları 4 Mart 2025: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım altın ve tam altın güncel ve anlık fiyatlar - 4

Cumhuriyet altını fiyatı / alış fiyatı: 22.720 TL satış fiyatı: 22.886

Reşat altını fiyatı / alış fiyatı: 23.407 TL satış fiyatı: 23.578 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

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