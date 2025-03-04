Bugün canlı altın fiyatları 4 Mart 2025: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım altın ve tam altın güncel ve anlık fiyatlar

Altın fiyatlarındaki son durum, yeni haftanın gündemin ilk konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan düşüş sonrasında haftanın başına yeniden yükselişle başladı. Yatırımcılar gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarının yakından takip ediyor. Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu?