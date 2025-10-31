Bugün cuma namazı saat kaçta? (31 Ekim 2025) Diyanet İl İl İstanbul, Ankara, İzmir cuma saatleri

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgiye göre;



Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).



İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).



Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;



Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.



Niyet ederken



"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.



Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.



İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.



Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.



İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.



Son oturuşta:



Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur



Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.



Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.



Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir



Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.



Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.



Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.