Bugün cuma namazı saat kaçta? (31 Ekim 2025) Diyanet İl İl İstanbul, Ankara, İzmir cuma saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ilin cuma namazı saatleri tek tek duyuruluyor. İslam alemi için toplanma günü olarak kabul edilen cuma günlerinde, müslümanlar namaz vaktinden önce hazırlıklarını yapabilmek için yaşadıkları illerde cuma namazı saatlerine göre hareket edecek. Peki Bugün cuma namazı saat kaçta? İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir ve diğer illerin cuma namazı saatleri…

İslam alemi için önemli ibadet günlerinin başında gelen cuma günlerinde, müslümanlar aynı safta namaz kılacak ve dualar edecek. Cuma namazı illere göre farklı saat dilimlerinde kılınıyor.

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere toplamda on rekât olarak kılınır. Camilere cuma ezanından önce gitmek isteyen müslümanlar ise namaz vakitlerine göre hareket edecek. Peki Bugün cuma namazı saat kaçta? İşte, illere göre cuma namazı saatleri…

DİYANET İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ (31 EKİM 2025)

Cuma namazı öğle vaktinde cemaatle ile birlikte camilerde kılınacak. İstanbul’da saat 12:53’te, Ankara’da 12.37’de ve İzmir’de saat 13.00’de kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından şehirlere göre duyurulan cuma namazı vakitlerine aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

31 EKİM CUMA NAMAZI SAATLERİ 2025 İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgiye göre;

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnet de aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.






