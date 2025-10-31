Bugün cuma namazı saat kaçta? (31 Ekim 2025) Diyanet İl İl İstanbul, Ankara, İzmir cuma saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ilin cuma namazı saatleri tek tek duyuruluyor. İslam alemi için toplanma günü olarak kabul edilen cuma günlerinde, müslümanlar namaz vaktinden önce hazırlıklarını yapabilmek için yaşadıkları illerde cuma namazı saatlerine göre hareket edecek. Peki Bugün cuma namazı saat kaçta? İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir ve diğer illerin cuma namazı saatleri…
İslam alemi için önemli ibadet günlerinin başında gelen cuma günlerinde, müslümanlar aynı safta namaz kılacak ve dualar edecek. Cuma namazı illere göre farklı saat dilimlerinde kılınıyor.
Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere toplamda on rekât olarak kılınır. Camilere cuma ezanından önce gitmek isteyen müslümanlar ise namaz vakitlerine göre hareket edecek. Peki Bugün cuma namazı saat kaçta? İşte, illere göre cuma namazı saatleri…