Bugün eczaneler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye’de resmi tatiller arasında yer alıyor. 2025 yılında 30 Ağustos, Cumartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları, bankalar ve birçok özel kuruluş kapalı olacak. Ancak vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de eczanelerin çalışma durumu oldu. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte ayrıntılar...

Bugün eczaneler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? - 1

Bugün eczanelerin açık olup olmadığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her resmi tatil de olduğu gibi 30 Ağustos'ta da yine eczanelerin çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Peki, bugün eczaneler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün eczaneler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? - 2

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler, resmi ve dini bayramlarda rutin hizmet vermez. Yani 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda eczaneler kapalı olacak. Ancak vatandaşların ilaç ve sağlık ihtiyaçlarının aksamaması için her il ve ilçede nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

Her ilde ve ilçede belirlenen nöbetçi eczaneler, 30 Ağustos günü normal mesai yapan eczaneler yerine hizmet sunacak. İhtiyaç duyan vatandaşlar, nöbetçi eczane listesine e-Devlet üzerinden, Türkiye Eczacılar Birliği’nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamalar üzerinden kolayca ulaşabiliyor. Ayrıca birçok ilde eczacı odalarının internet siteleri de güncel nöbetçi eczane listesini paylaşıyor.

Bugün eczaneler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? - 3

1 EYLÜL'DE ECZANELER AÇILACAK

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yalnızca nöbetçi eczaneler açık olurken, 31 Ağustos Pazar günü de hafta sonu mesaisi uygulanacak. Tüm eczaneler, 1 Eylül Pazartesi günü itibarıyla yeniden normal çalışma saatleriyle hizmet vermeye başlayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER