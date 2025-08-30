Bugün eczaneler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye’de resmi tatiller arasında yer alıyor. 2025 yılında 30 Ağustos, Cumartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları, bankalar ve birçok özel kuruluş kapalı olacak. Ancak vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de eczanelerin çalışma durumu oldu. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte ayrıntılar...
