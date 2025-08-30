Bugün eczaneler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler, resmi ve dini bayramlarda rutin hizmet vermez. Yani 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda eczaneler kapalı olacak. Ancak vatandaşların ilaç ve sağlık ihtiyaçlarının aksamaması için her il ve ilçede nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.



Her ilde ve ilçede belirlenen nöbetçi eczaneler, 30 Ağustos günü normal mesai yapan eczaneler yerine hizmet sunacak. İhtiyaç duyan vatandaşlar, nöbetçi eczane listesine e-Devlet üzerinden, Türkiye Eczacılar Birliği’nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamalar üzerinden kolayca ulaşabiliyor. Ayrıca birçok ilde eczacı odalarının internet siteleri de güncel nöbetçi eczane listesini paylaşıyor.