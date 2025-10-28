Bugün eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? 28-29 Ekim sağlık kurumları çalışıyor mu?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Çarşamba günü sağlık kurumları hizmet vermeyecek. Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre Cumhuriyet Bayramı tatili 1.5 gün sürüyor. Eczanelerden ilaç alışverişi yapacaklar, hastanede muayene olacaklar ve aile hekimlerinden randevu oluşturacaklar ise sağlık kurumlarının çalışma günlerine odaklandı. 29 Ekim Çarşamba günü eczaneler nöbet sistemine uygun olarak çalışacak. Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet aracılığıyla sorgulayabilir. Peki 28 Ekim eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, yarım gün mü çalışıyor? İşte, Sağlık kuruluşlarının çalışma bilgisi…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Çarşamba günü yurt genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Resmi tatil öncesindeki salı günü ise birçok işletme yarım gün açık olacak. Okullar, üniversiteler, bankalar, belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, 28 Ekim Salı günü öğleden sonra kapalı olacak. Benzer şekilde sağlık kurumlarından olan eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları da öğleden sonra tatil olacak. Nöbetçi eczaneler yurt genelinde hizmet vermeye devam edecek. Peki 28-29 Ekim eczaneler, sağlık ocakları, hastaneler kapalı mı? İşte, çalışma saatleri…