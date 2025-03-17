Bugün hava durumu 17 Mart: Hava kaç derece olacak, İstanbul'da hava nasıl?

Ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakimken; Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz ve iç kesimlerde sağanak yağmur bekleniyor. Marmara'daki yağışlar daha çok Ege ve Kırklareli'de etkili olacak. İstanbul ve çevresinde de aralıklı sağanak yaşanacak.



Ege, Akdeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Doğu Karanide ve Doğu Anadolu'nun bir bölümü, İç Anadolu ve Marmara'nın güney kesiminde de kuvvetli rüzgarların yaşanacağı Meteoroloji tarafından bildirildi.



Öte yandan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yoüun kar olan bölgelerinde çığ tehlikesi söz konusu.