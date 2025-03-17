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Bugün hava durumu 17 Mart: Hava kaç derece olacak, İstanbul'da hava nasıl?

Hava durumu sert kış aylarının ardından saatlik olarak sorgulanır vaziyette. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük, haftalık ve aylık olarak hava durumu tahminlerini yayımlanıyor. 17 Mart günü için ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara Bölgesi başta olmak üzere, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bir kesiminde sağanak yağmur bekleniyor. Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava durumu 17 Mart: Hava kaç derece olacak, İstanbul'da hava nasıl? - 1

Günlük hava durumu raporuna göre Meteoroloji bugün için Edirne ve Kırklareli'de sağanak yağmur bekleniyor. Diğer yandan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bir bölümünde ise buzlanma ve çığ tehlikesi olduğu belirtildi. 17 Mart son dakika hava durumu...

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Bugün hava durumu 17 Mart: Hava kaç derece olacak, İstanbul'da hava nasıl? - 2

Ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakimken; Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz ve iç kesimlerde sağanak yağmur bekleniyor. Marmara'daki yağışlar daha çok Ege ve Kırklareli'de etkili olacak. İstanbul ve çevresinde de aralıklı sağanak yaşanacak.

Ege, Akdeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Doğu Karanide ve Doğu Anadolu'nun bir bölümü, İç Anadolu ve Marmara'nın güney kesiminde de kuvvetli rüzgarların yaşanacağı Meteoroloji tarafından bildirildi.

Öte yandan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yoüun kar olan bölgelerinde çığ tehlikesi söz konusu.

Bugün hava durumu 17 Mart: Hava kaç derece olacak, İstanbul'da hava nasıl? - 3

Bugün sıcalıklar batı kesiminde 4-6 derece kadar düşse de diğer bölgelerde ciddi bir farklılık olmayacak.

İstanbul 13-20 °C
Ankara 12-23 °C
Edirne 11-20 °C
Bursa 10-24 °C
İzmir 17-24 °C
Muğla 5-21 °C
Adana 11-27 °C
Antalya 16-20 °C
Mersin 15-24 °C
Eskişehir 9-24 °C
Konya 11-24 °C
Bolu 8-23 °C
Artvin 9-21 °C
Trabzon 15-21 °C
Erzurum -1/15 °C
Kars -2/16 °C
Diyarbakır 8-28 °C
Şanlıurfa 16-28 °C

Bugün hava durumu 17 Mart: Hava kaç derece olacak, İstanbul'da hava nasıl? - 4

Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük hava raporuna göre ise 18-19-20 Mart tarihlerinde Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışının gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

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