Bugün hava durumu 17 Mart: Hava kaç derece olacak, İstanbul'da hava nasıl?
Hava durumu sert kış aylarının ardından saatlik olarak sorgulanır vaziyette. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük, haftalık ve aylık olarak hava durumu tahminlerini yayımlanıyor. 17 Mart günü için ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara Bölgesi başta olmak üzere, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bir kesiminde sağanak yağmur bekleniyor. Bugün hava nasıl olacak?
Günlük hava durumu raporuna göre Meteoroloji bugün için Edirne ve Kırklareli'de sağanak yağmur bekleniyor. Diğer yandan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bir bölümünde ise buzlanma ve çığ tehlikesi olduğu belirtildi. 17 Mart son dakika hava durumu...