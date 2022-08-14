Bugün hava nasıl olacak? (14 Ağustos 2022 Meteoroloji raporu)

İSTANBUL VE ANKARA'YA SAĞANAK UYARISI

Yarın günün ilk saatlerinden itibaren İstanbul ve Ankara'da kuvvetli sağanaklar bekleniyor.

Beklenen yağışa karşı İstanbul Valiliği ve AKOM uyarı bulunurken bir diğer açıklama da Ankara için geldi.

İBB, ''AKOM verisine göre il genelinde bu gece saatlerinden başlayarak yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı beklenmektedir'' ifadelerine yer verdi.

Ankara Valiliği ise, ''5 Ağustos Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak yağışların ilimizin kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir'' dedi.