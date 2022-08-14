Bugün hava nasıl olacak? (14 Ağustos 2022 Meteoroloji raporu)

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken bugün Marmara, Kuzey Ege’nin iç kesimleri ve Batı Karadeniz'de sağanaklar görülecek. Yarın ilk saatlerden itibaren ise İstanbul ve Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İki ilin valiliği de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Haberler - ntv.com.tr 14.08.2022 - 15:35

Bugün hava nasıl olacak? (14 Ağustos 2022 Meteoroloji raporu) - 1

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da kuvvetli yağmurlarla sıcaklık düşüyor. 

Ankara ve Bursa'da da sağanaklar görülecek. 

İzmir 30 derece ama nemli havanın etkisiyle hissedilen sıcaklık 36 dereceleri buluyor.

Antalya'da da nem seviyesi yüksek, sıcaklık merkezde 39 derece hissediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? (14 Ağustos 2022 Meteoroloji raporu) - 2

İSTANBUL VE ANKARA'YA SAĞANAK UYARISI 

Yarın günün ilk saatlerinden itibaren İstanbul ve Ankara'da kuvvetli sağanaklar bekleniyor. 

Beklenen yağışa karşı İstanbul Valiliği ve AKOM uyarı bulunurken bir diğer açıklama da Ankara için geldi.  

İBB, ''AKOM verisine göre il genelinde bu gece saatlerinden başlayarak yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı beklenmektedir'' ifadelerine yer verdi. 

Ankara Valiliği ise, ''5 Ağustos Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak yağışların ilimizin kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir'' dedi. 

Bugün hava nasıl olacak? (14 Ağustos 2022 Meteoroloji raporu) - 3

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Trakya ve doğusu ile zamanla bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Edirne 34 derece.

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul 30 derece.

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ilçeleri; gece saatlerinde il geneli kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kocaeli 31 derece.

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? (14 Ağustos 2022 Meteoroloji raporu) - 4

EGE

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ile Manisa'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar 31, Denizli 36, İzmir 32 derece.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana'nın kuzey ilçeleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana 33 derece.

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya 30 derece.

Hatay; parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah saatleirnde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? (14 Ağustos 2022 Meteoroloji raporu) - 5

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğleden sonra Eskişehir ile Ankara ve Çankırı'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara 34 derece.

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Eskişehir 30 derece.

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu 28 derece.

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Düzce 31 derece. 

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kastamonu 31 derece.

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? (14 Ağustos 2022 Meteoroloji raporu) - 6

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Ordu'nun iç kesimleri, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Artvin 29 derece.

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? (14 Ağustos 2022 Meteoroloji raporu) - 7

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? (14 Ağustos 2022 Meteoroloji raporu) - 8

Öte yandan Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava durumu tahmininde ise, ''Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor'' ifadelerine yer verildi.

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