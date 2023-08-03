Bugün hava nasıl olacak?

BATI KARADENİZ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



KASTAMONU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ





Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı