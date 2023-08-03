Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'nin 3 Ağustos 2023 değerlendirmelerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, yurt genelinde 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.