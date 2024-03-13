Bugün hava nasıl olacak? 3 il için şiddetli yağış uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu)

BATIDA 2-4 DERECELİK DÜŞÜŞ

Hava sıcaklığının batı kesimlerinde 2 ila 4 derece düşecegi, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19