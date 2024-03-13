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Bugün hava nasıl olacak? 3 il için şiddetli yağış uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu)

Bugün Türkiye’nin büyük bölümünde yağmur var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz bölgeleri ile Samsun, Çorum ve Amasya’da bugün yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Yağışların Muğla ve Çanakkale ile İzmir’in kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 5 günlük hava durumu…

Bugün hava nasıl olacak? 3 il için şiddetli yağış uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 1

Türkiye’nin batısında etkili olan ılık hava, yerini yağışlı havaya bıraktı. Bugün yurdun büyük bölümünde yağmur var.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün hava nasıl olacak? 3 il için şiddetli yağış uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 2

Yağışların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Sivas hariç olmak üzere İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Adana, Samsun, Çorum ve Amasya çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Tokat’ın batı kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? 3 il için şiddetli yağış uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 3

ÇANAKKALE, MUĞLA VE İZMİR’DE YAĞIŞLAR KUVVETLİ OLACAK

Çanakkale ve Muğla ile İzmir’in kuzey ve iç kesimlerindeki ilçelerinde beklenen yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla’da beklenen yağış nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulundu.

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kentlerde toz taşımını yaşanması bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak? 3 il için şiddetli yağış uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 4

BATIDA 2-4 DERECELİK DÜŞÜŞ

Hava sıcaklığının batı kesimlerinde 2 ila 4 derece düşecegi, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Bugün hava nasıl olacak? 3 il için şiddetli yağış uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 5

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 24

Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 9

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18
Bugün hava nasıl olacak? 3 il için şiddetli yağış uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 6

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Bugün hava nasıl olacak? 3 il için şiddetli yağış uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 7

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Bugün hava nasıl olacak? 3 il için şiddetli yağış uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 8

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Bugün hava nasıl olacak? 3 il için şiddetli yağış uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 9

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Bugün hava nasıl olacak? 3 il için şiddetli yağış uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 10

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