Bugün hava nasıl olacak? 3 il için şiddetli yağış uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu)
Bugün Türkiye’nin büyük bölümünde yağmur var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz bölgeleri ile Samsun, Çorum ve Amasya’da bugün yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Yağışların Muğla ve Çanakkale ile İzmir’in kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 5 günlük hava durumu…
Türkiye’nin batısında etkili olan ılık hava, yerini yağışlı havaya bıraktı. Bugün yurdun büyük bölümünde yağmur var.