Bugün hava nasıl olacak? 5 bölgede kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası yurda ulaştı. Bugün Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz’de sağanak beklentisi var. İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yağışın, gün içinde yerel olarak etkili olması bekleniyor. Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun, Amasya, Hatay ve Adana’nın kıyı kesimlerinde görülecek yağışlar su baskını tehlikesi oluşturabilir.

Bugün hava nasıl olacak? 5 bölgede kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış görülecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün hava nasıl olacak? 5 bölgede kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

Kuzey, iç ve batı kesimler çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, İzmir, Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın ve Adana’nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak? 5 bölgede kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

Bu bölgelerdeki yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? 5 bölgede kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

İSTANBUL’DA TÜM GÜN YAĞMUR VAR

Megakent İstanbul’da bugün gece saatlerine kadar sağanak geçişleri etkili olacak.

Sabah saatlerinde başlayan yağışların, gün içinde yerel olarak etkili olması bekleniyor.

Ankara’da ise öğleden sonra başlayacak yağışların, cumartesi gününün ilk saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İzmir’de de görülecek yağışların, yarın daha kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? 5 bölgede kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

İL İL HAVA DURUMU

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? 5 bölgede kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? 5 bölgede kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 17°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? 5 bölgede kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8

TOKAT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinde sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

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