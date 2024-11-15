Bugün hava nasıl olacak? 5 bölgede kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası yurda ulaştı. Bugün Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz’de sağanak beklentisi var. İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yağışın, gün içinde yerel olarak etkili olması bekleniyor. Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun, Amasya, Hatay ve Adana’nın kıyı kesimlerinde görülecek yağışlar su baskını tehlikesi oluşturabilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış görülecek.