Bugün hava nasıl olacak? (5 günlük hava raporu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, ''Beklenen yağmur ve kar yağışı gelecek mi?'' sorusuna yanıt verdi.
"Ardı ardına gelecek ve devamı olacak yağışlar gerçekleşecek. 27 Ocak-10 Şubat arasında sıklıkla yağış göreceğiz. Yoğun kar yağışı alacak kentlerimiz de olacak." ifadelerini kullanan Çalışkan, İstanbul'da bugün poyrazın sert eseceğini belirtti.
Cuma akşamı Kayseri, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yükseklere kar yağacağını dile getiren Çalışkan "İstanbul'a şubat ayının ilk haftası kar yağma ihtimali var. Avrupa çok soğuk, çöle kar yağabilir. Bizde de 15 gün çok soğuk geçebilir." dedi.
26 Ocak'ta Ege üzerinden sağanak yağmurun gireceğini açıklayan Çalışan, "Çanakkale ve Ege kıyıları hattında etkili olacak. Ayın 27'sinde yağış anadoluya ilerleyecek. Hafta sonu ülkenin genelinde yağış var." diye konuştu.
Öte yandan Çalışkan, şubat ayının başında İstanbul'a kar yağma ihtimalinin olduğunu dile getirdi.