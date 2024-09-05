Bugün hava nasıl olacak? 7 şehirde kuvvetli yağışlara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Karadeniz’in bazı bölümleri ile İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu’da bazı kentlerde bugün sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; yağışların, Ordu, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Antalya’nın iç kesimleri, Isparta’nın doğu ve Konya’nın batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? 7 şehirde kuvvetli yağışlara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Bugün hava nasıl olacak? 7 şehirde kuvvetli yağışlara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

Yağışların; Ordu, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Antalya’nın iç kesimleri, Isparta’nın doğu ve Konya’nın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? 7 şehirde kuvvetli yağışlara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

HAVA SICAKLIKLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu ve doğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? 7 şehirde kuvvetli yağışlara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 35

Bugün hava nasıl olacak? 7 şehirde kuvvetli yağışlara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Bugün hava nasıl olacak? 7 şehirde kuvvetli yağışlara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Bugün hava nasıl olacak? 7 şehirde kuvvetli yağışlara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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