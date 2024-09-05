Bugün hava nasıl olacak? 7 şehirde kuvvetli yağışlara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Karadeniz’in bazı bölümleri ile İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu’da bazı kentlerde bugün sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; yağışların, Ordu, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Antalya’nın iç kesimleri, Isparta’nın doğu ve Konya’nın batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.