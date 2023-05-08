ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bayburt'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı