Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Antalya'nın iç ve yüksek kesimleri ile Çankırı, Kırıkkale, Van ve Bitlis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Bayburt'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 21°C
Parçalı bulutluEDİRNE °C, 24°C
Parçalı bulutluİSTANBUL °C, 19°C
Parçalı bulutluSAKARYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı bulutluDENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutluİZMİR °C, 25°C
Az bulutluMUĞLA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıK.MARAŞ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı bulutluKONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bayburt'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Van ve Bitlis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.IĞDIR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu