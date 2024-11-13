Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da akşam saatlerine dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre bugün Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’de sağanak yağış beklentisi var. İstanbul’da beklenen yağışın, akşam saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. İzmir’de de sağanak beklentisi var. Kentteki yağışın aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlere göre, bugün yurdun büyük bölümünde çok bulutlu bir hava olacak.Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bolu ve Karabük çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklentisi var.