Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da akşam saatlerine dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlere göre, bugün yurdun büyük bölümünde çok bulutlu bir hava olacak.

Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bolu ve Karabük çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklentisi var.