Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da akşam saatlerine dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre bugün Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’de sağanak yağış beklentisi var. İstanbul’da beklenen yağışın, akşam saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. İzmir’de de sağanak beklentisi var. Kentteki yağışın aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da akşam saatlerine dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlere göre, bugün yurdun büyük bölümünde çok bulutlu bir hava olacak.

Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bolu ve Karabük çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklentisi var.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da akşam saatlerine dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında ise bugün önemli bir değişim olmayacak. Yurt genelindeki hava sıcaklıkları, mevsim normalleri civarında seyredecek.
Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da akşam saatlerine dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

İSTANBUL’DA AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Megakent İstanbul’da bugün akşam saatlerinde sağanak yağış beklentisi var.

İstanbul’un yanı sıra İzmir’de de aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Başkent Ankara’da ise bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da akşam saatlerine dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

İL İL BEKLENEN HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da akşam saatlerine dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da akşam saatlerine dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

ANKARA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 14°C

Parçalı bulutlu

BOLU °C, 17°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da akşam saatlerine dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 9°C

Az bulutlu

KARS °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 15°C

Az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

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