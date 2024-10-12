Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da öğleden sonra kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

İL İL HAVA DURUMU

Bugün bazı illerde beklenen hava durumu şöyle:

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.