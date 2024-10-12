Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da öğleden sonra kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
İstanbul bugün öğleden sonra sağanak yağışlı havanın etkisi altına girecek. Mega kentte yağışların yerel olarak kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. İstanbul’un yanı sıra Ankara’nın kuzey kesimleri, batı ve orta Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Giresun, Kars, Ardahan ve Kütahya’da da yağmur beklentisi var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava olacak.Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Giresun, Kars, Ardahan çevreleri ile Kütahya ve Ankara’nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.