Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da sağanak geçişlerine ve hafta sonuna dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Megakent İstanbul’da bugün sağanak geçişleri görülecek. Yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi beklenirken, hava sıcaklığında da yine hafta sonuna kadar kademeli olarak düşüş görülecek. İstanbul’un yanı sıra Kuzey Ege Kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinde de yağış beklentisi var.

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da sağanak geçişlerine ve hafta sonuna dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlere göre, bugün yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

İç kesimlerde ise pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzeyli yönlerden hafif, ara ara orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da sağanak geçişlerine ve hafta sonuna dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

İSTANBUL’DA SAĞANAK GEÇİŞLERİNE DİKKAT

İstanbul’da bugün sağanak geçişleri görülecek.

Sağanak yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi beklenirken, hava sıcaklığının da yine hafta sonuna doğru düşmesi bekleniyor.

Başkent Ankara’da ise bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

İzmir’de de gece saatlerinde sağanak beklentisi var.
Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da sağanak geçişlerine ve hafta sonuna dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

İL İL HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu
Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da sağanak geçişlerine ve hafta sonuna dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 25°C

Parçalı bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da sağanak geçişlerine ve hafta sonuna dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da sağanak geçişlerine ve hafta sonuna dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da sağanak geçişlerine ve hafta sonuna dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da sağanak geçişlerine ve hafta sonuna dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8

SAAT SAAT HAVA DURUMU

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da sağanak geçişlerine ve hafta sonuna dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 9

SAAT SAAT HAVA DURUMU

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da sağanak geçişlerine ve hafta sonuna dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 10

SAAT SAAT HAVA DURUMU

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da sağanak geçişlerine ve hafta sonuna dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 11

SAAT SAAT HAVA DURUMU

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