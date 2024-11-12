Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da sağanak geçişlerine ve hafta sonuna dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlere göre, bugün yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

İç kesimlerde ise pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzeyli yönlerden hafif, ara ara orta kuvvette esmesi bekleniyor.