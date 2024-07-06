Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’un kuzey bölgelerinde yerel sağanaklara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre Türkiye’nin bazı kentleri hafta sonuna yağışla başlayacak. İstanbul’un kuzey kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ve İç Anadolu Bölgesi ile Hakkari’nin doğu kesimlerinde yerel sağanaklar bekleniyor. Ege ve Batı Akdeniz’de ise etkili olan sıcakların 2 derece daha artması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış beklentisi var.
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye çevreleri, İstanbul’un kuzey kıyıları, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.