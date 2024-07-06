Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’un kuzey bölgelerinde yerel sağanaklara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre Türkiye’nin bazı kentleri hafta sonuna yağışla başlayacak. İstanbul’un kuzey kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ve İç Anadolu Bölgesi ile Hakkari’nin doğu kesimlerinde yerel sağanaklar bekleniyor. Ege ve Batı Akdeniz’de ise etkili olan sıcakların 2 derece daha artması bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’un kuzey bölgelerinde yerel sağanaklara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış beklentisi var.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye çevreleri, İstanbul’un kuzey kıyıları, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’un kuzey bölgelerinde yerel sağanaklara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

EGE VE BATI AKDENİZ’DE SICAKLAR ARTACAK

Ege ve Batı Akdeniz’de 2 ila 4 derece artacağı, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey ve kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’un kuzey bölgelerinde yerel sağanaklara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

Bugün bazı kentlerde beklenen hava durumu şöyle:

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’un kuzey bölgelerinde yerel sağanaklara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’un kuzey bölgelerinde yerel sağanaklara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’un kuzey bölgelerinde yerel sağanaklara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimleri ile akşam saatlerinde genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’un kuzey bölgelerinde yerel sağanaklara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’un kuzey bölgelerinde yerel sağanaklara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8
Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’un kuzey bölgelerinde yerel sağanaklara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 9
Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’un kuzey bölgelerinde yerel sağanaklara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 10
Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’un kuzey bölgelerinde yerel sağanaklara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 11
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