Bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey yönlü rüzgarların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın Marmara ve Ege’de zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, yurt genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın, genellikle kuzey, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

BAZI BÖLGELERDE YEREL SAĞANAK BEKLENİYOR

Yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Sinop, Kastamonu kıyı kesimleri, Tokat, Sivas’ın doğu çevreleri, Van, Osmaniye, Hatay’ın kuzey ve batısı, Mersin’in iç kesimleri, Adana’nın doğu çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güney ve batısının yerel yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde Bayburt, Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 30

İstanbul: Az bulutlu ve açık 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu 36

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38
Bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7
Bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8
Bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 9
Bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 10
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