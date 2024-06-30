Bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

BAZI BÖLGELERDE YEREL SAĞANAK BEKLENİYOR

Yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Sinop, Kastamonu kıyı kesimleri, Tokat, Sivas’ın doğu çevreleri, Van, Osmaniye, Hatay’ın kuzey ve batısı, Mersin’in iç kesimleri, Adana’nın doğu çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güney ve batısının yerel yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde Bayburt, Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.