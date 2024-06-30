Bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey yönlü rüzgarların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın Marmara ve Ege’de zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, yurt genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek.