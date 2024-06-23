Bugün hava nasıl olacak? Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminelerine göre bugün Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor. Kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye kadar çıkacağı bildirildi. Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş’ın batı kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak’ın doğu kesimlerinde ise sağanak beklentisi var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ün değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş’ın batı kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.