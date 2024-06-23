Bugün hava nasıl olacak? Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminelerine göre bugün Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor. Kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye kadar çıkacağı bildirildi. Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş’ın batı kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak’ın doğu kesimlerinde ise sağanak beklentisi var.

Bugün hava nasıl olacak? Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ün değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş’ın batı kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün hava nasıl olacak? Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

MARMARA VE KUZEY EGE’DE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENTİSİ

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

İLLERDE HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 35

İstanbul: Az bulutlu ve açık 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Bugün hava nasıl olacak? Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25

Erzurum: Az bulutlu ve açık 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

DAHA FAZLA GÖSTER