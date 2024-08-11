Bugün hava nasıl olacak? Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre bugün Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istenirken, yurt genelindeki hava sıcaklıklarında bir değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz bölgesinin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay’ın kıyı kesimleri, Erzurum’un güney ve doğusu, Van’ın kuzey ve doğusu, Kırklareli’nin Karadeniz’e bakan kıyı kesimleri ile Tekirdağ’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.